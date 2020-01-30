广东实验中学将公开推出精品专题在线课程

1月28日，广东省人民政府下发《关于企业复工和学校开学时间的通知》，要求中小学、幼儿园2月17日前不开学。
对于紧张备考，分秒必争的高三学生来说，如何保证复习进度呢？
广东实验中学为保证高考备考工作顺利开展，从2月初至正式开学前，将与广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）合作，通过线上平台，为高三学生提供在线学习课程，指导同学们高效备考。精品专题在线课程将同步面向全社会公开，为全省高三学生提供备考支持。
温馨提示：在线课程详情将另行通知，欢迎广大考生关注。
1月28日，广东省人民政府下发《关于企业复工和学校开学时间的通知》，要求中小学、幼儿园2月17日前不开学。
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广东实验中学为保证高考备考工作顺利开展，从2月初至正式开学前，将与广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）合作，通过线上平台，为高三学生提供在线学习课程，指导同学们高效备考。精品专题在线课程将同步面向全社会公开，为全省高三学生提供备考支持。
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