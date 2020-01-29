大专院校与中小学幼儿园为何错峰开学？

省教育厅将采取三个“精准”措施，精准摸查疫情防控重点地区教师、学生分布数量；精准摸查疫情防控重点地区教师、学生在各高校内各个院系布局情况；精准安排疫情防控重点地区教师、学生分院系、分年级、分省份、分期分批返校，在确保安全的情况下，保证返校师生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护，让学生的教学科研工作正常开展。

南方日报讯 （记者/吴少敏 杜玮淦）“广东是教育大省，从幼儿园到大学有2400多万学生。省教育厅高度关注疫情进展情况，积极研判措施，确保开学安全。”在广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会上，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎介绍大中小学设定不同开学时间的原因，主要考虑的是中小学幼儿园学生主要在本地小范围流动，感染传染风险比较低。大专院校、中职学校、技工院校学生跨省流动数量大，时间集中，感染传染危险性比较高。两个时间节点错峰开学，更有利于实施有效防控疫情，确保师生安全。

寒假结束后，大量省外大学生返回广东校园，到时保证返校大学生不发生交叉感染是关键。景李虎介绍，省教育厅将采取三个“精准”措施，精准摸查疫情防控重点地区教师、学生分布数量；精准摸查疫情防控重点地区教师、学生在各高校内各个院系布局情况；精准安排疫情防控重点地区教师、学生分院系、分年级、分省份、分期分批返校，在确保安全的情况下，保证返校师生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护，让学生的教学科研工作正常开展。

■延伸

我省大中小学积极做好延迟开学准备

28日，省政府下发《关于企业复工和学校开学时间的通知》后，我省大中小学快速反应，有部分学校安排教师为学生录制在线课程，提前准备防疫相关物资，以各种形式为延迟开学做好准备。

即将上线高三开放课程

“针对疫情防控，学校已做好延迟开学的预案。”广东实验中学（简称“省实”）相关负责人介绍，为保证高考备考工作顺利开展，省实将结合2020届备考的计划，与广东省教育技术中心合作，由高三教师录制在线课程，为2020届的省实高三学子提供备考指导。精品专题课程同步面向全社会公开，为全体高三学生提供备考支持。

“各行各业都在为防控疫情投入力量，我们希望也能贡献力量，做一些该做的事情，力所能及的事情，给有需要的学生提供一些帮助。”该负责人介绍，预案启动后，教师们正在认真做好备课工作，在确保教师安全的前提下，学校将于近日安排教师录制课程，计划在2月1日左右发出具体的课程计划和观看链接，2月6日左右开始上线课程内容，将实现高考学科全覆盖，帮助同学们高效备考。

部署采购相关物资

广州一小学相关负责人介绍，学校严格做好春节和寒假期间值班值守制度，避免校外人员进入校内。目前，该校已着手做好开学前准备，部署采购疫情防控物资，如温度计、口罩、空气消毒物品、洗手液等，确保师生在开学时能顺利用上卫生防护用品。

该校为学生布置了寒假室内体育作业，通过“打卡”等形式要求学生们做好仰卧起坐、跳绳等简单的室内体育，增强体魄，提高免疫力。

广州一幼儿园相关负责人介绍，该园加强疫情宣传教育工作。将相关疫情防控知识和关键信息通过短信、微信、幼儿园微信公众号等发送给教师和家长，引导师生和家长做好防控工作。同时，该园与卫生部门等密切联系，获取专业指导，对所有在职教工、学生加强健康监测。

南方日报记者 马立敏 钟哲 实习生 聂嘉韵