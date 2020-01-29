高校集中力量科技攻关新型冠状病毒

28日，广东省教育厅下发《关于充分发挥高校优势全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求高校及时启动新型冠状病毒科技攻关，并加强与科研机构、临床医院、疫苗药物研发企业等的协调联动，开展优势互补的联合攻关，争取早日取得有重要影响的科研成果。

南方日报讯 （记者/吴少敏 钟哲）28日，广东省教育厅下发《关于充分发挥高校优势全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求高校及时启动新型冠状病毒科技攻关，并加强与科研机构、临床医院、疫苗药物研发企业等的协调联动，开展优势互补的联合攻关，争取早日取得有重要影响的科研成果。

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作形势严峻，我省高校科研人员、医护人员不畏艰险，冲锋在前，为全省疫情防控工作作出了表率、作出了贡献。

《通知》要求，有生物学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学等相关学科基础的高校和附属医院，要积极发挥学科优势，集中优势科技资源，集中优势专家团队和领军人才，集中优势科研创新平台，及时启动新型冠状病毒病原学研究、流行病学调查、重症临床救治、致病机制、院内感染综合防控、药物研发等方面科技攻关，加强与科研机构、临床医院、疫苗药物研发企业等的协调联动，开展优势互补的联合攻关，争取早日取得有重要影响的科研成果。

有临床医学、护理学等学科基础的高校及其附属医院要提高政治站位，组织动员医护人员特别是党员干部积极参与一线医疗救治工作，千方百计完善诊疗救治方案，尽最大努力提高救治成功率，用实实在在的救治成效稳定民心、提振信心。

省教育厅有关负责人表示，开学后，师生将在短时间内集中返校，时间短、人数多、聚集程度高，全省教育系统疫情防控形势严峻。各医科院校及附属医院要密切关注疫情防控进展情况，全力以赴做好开学期间校园疫情防控工作，同时要积极协助指导医疗设施设备、医务人员力量薄弱的学校和山区、农村学校、幼儿园做好开学期间校园疫情防控方案。