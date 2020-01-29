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国家公务员局：“国考”面试时间推迟

2020-01-29 09:25 来源：人民网
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　　人民网北京1月28日电（孙竞）国家公务员局今天发布《关于推迟中央机关及其直属机构2020年度公务员考试录用、公开遴选和公开选调面试时间的公告》。公告称，经研究，中央机关及其直属机构2020年度公务员考试录用、公开遴选和公开选调面试时间推迟，具体安排另行通知，请考生耐心等待。

编辑： 罗予岐

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