防控疫情，广州美术学院宣布2020年校考推迟

广州美术学院发布关于推迟2020年校考时间的公告，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后，各界密切关注该疫情对今年高考艺考校考的影响。

25日上午，广州美术学院发布关于推迟2020年校考时间的公告，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后，各界密切关注该疫情对今年高考艺考校考的影响。

具体公告如下：

广州美术学院关于推迟2020年普通本科专业校考时间的公告

各位考生：

为了有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情，保障广大考生身体健康与生命安全，经我校招生工作领导小组研究决定，原定春节后2月16日、17日、29日、3月1日我校所有考点的“造型类”、“设计类”、“书法类”、“理论类”专业校考的网上报名、现场确认及专业考试时间暂时往后推迟，学校将视疫情发展情况另行确定组考安排。有关校考信息将在我校招生办官网及官微发布，敬请关注。

祝大家新春快乐，身体健康。

广州美术学院招生考试中心

2020年1月25日

今年1月23日，教育部发布通知要求教育系统做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案工作。随着肺炎疫情的急剧扩散，部分省（直辖市、自治区）及校考院校对2020年艺术类专业招生考试时间做出了调整。

记者了解到，除了广州美术学院之外，部分校考院校也做出了考试时间调整的通知：其中包括中央美术学院、中国美术学院、上海大学、西安美术学院、江西服装学院、四川文化艺术学院、上海视觉艺术学院、江南大学、中国传媒大学南广学院、吉林动画学院、浙江传媒学院等。

【记者】杜玮淦

【来源】南方号“广东教育头条”