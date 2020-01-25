寒假期间，家长们注意这些事儿哦~

一个好习惯的养成，需要坚持！寒假一个月的假期，正是培养孩子好习惯的最佳时期。

相信在过去的一个学期中，您的孩子一定学到了不少新知识，也一定成长不少。在寒假中，很多孩子也将变化很大。有的孩子进步很快，有的孩子则退步了。这其中的差异，在于习惯的不同。

一个好习惯的养成，需要坚持！寒假一个月的假期，正是培养孩子好习惯的最佳时期。

以下是孩子寒假好习惯一览表，家长朋友们看看对您培养孩子是否有什么启发？

学习习惯

1.阅读

读万卷书，会使孩子的思考力和理解力进一步提升，在学习时，更能举一反三，思维敏捷，在与人交谈时也更加自信，气质非凡。

学霸从来都不是天生的，通过后天的努力，每一位孩子都有学霸的潜力。

所以，要想教育好孩子，请先教会孩子阅读！

2.练字

我们常说，字如其人。

虽然现在我们逐渐习惯用电脑打字，但是能写一手好字，依旧是一个加分项，尤其是对孩子而言，字迹的工整与否，是很重要的。

字迹潦草的孩子，轻则作业重写，重则卷面扣分，很多孩子字写得不好，主要是在小学阶段没有重视练字。

对于练字这项基本功，家长不能忽视。寒假期间，可以给孩子准备一本高水平的规范字帖，让孩子每天练习，不追求数量，只追求质量，不追求速度，只看用心程度。

写字基础打牢了，只要坚持不懈，写出一手好字就是水到渠成的事情。

3.复习预习

寒假前期主要以复习为主，通过期末试卷的答题情况分析孩子每个科目的学习情况，总结知识漏洞和薄弱环节，然后利用寒假有针对性地进行复习。

既可以查缺补漏，也可以对知识进行巩固，以免一个假期过去，所学知识遗忘过多。

预习主要是在开学前期，不宜太早，通过预习新学期的知识，提前了解学习内容，掌握知识脉络，明确学习重点和难点。

在新学期开始，能尽快进入学习状态，跟上老师的上课节奏，增强学习信心。

生活习惯

1.卫生

良好的卫生习惯是孩子健康的基础，俗话说“病从口入”，是否讲究卫生直接关系到孩子的健康。

家长要培养孩子良好的卫生习惯，例如：早晚刷牙洗脸，饭前便后要洗手，每天晚上要洗澡，勤剪指甲勤理发等。

让孩子从小做一个讲卫生、爱干净的人，也有利于孩子的人际交往，毕竟，一个干净的孩子总比一个邋遢的孩子更受欢迎。

2.家务

现在很多家庭都是以孩子为中心，数个大人围着孩子转，孩子除了学习，什么都不用操心，往往导致孩子缺乏自理能力，更没有做家务的习惯。

实际上，这样娇生惯养长大的孩子，不但没有自理能力，更缺乏独立的能力和责任心。

家长应该培养孩子做家务的习惯和能力，让孩子有自理能力的同时，更有责任心和同理心，更懂得珍惜他人的劳动成果。

3.整理

很多孩子，没有整理收纳的概念，书包里总是乱糟糟的，课桌上也堆了一大堆杂物，家里玩具书本更到处都是。

整天在凌乱的环境中长大的孩子，耳濡目染良久，会变得没有条理性，甚至容易暴躁焦虑。

家长要培养孩子的整理习惯，不但能提高孩子的动手能力，孩子的生活能力也会大大提高。

潜移默化中，孩子就会主动做事，作业不再马虎、敷衍，做任何事都会有始有终，孩子成绩自然会得到提高。

健康习惯

1.作息

寒假期间，孩子的作息是个问题，没有学校时间表的束缚，孩子往往容易放纵，晚上玩到很晚还不愿睡觉，早上赖床不想起床。

有些家长可能不以为然，认为孩子累了一个学期，让孩子睡个懒觉没什么大不了。

这种想法大错特错，要知道，养成早睡早起的习惯，需要日复一日的坚持，而养成睡懒觉的习惯，只需要几天的放纵。

寒假期间，孩子的作息时间依旧要健康规律，可以稍微宽松一点，但是依旧要坚持早睡早起。

2.饮食

作息不规律，就导致饮食也不规律，孩子早上起不来，就总是错过吃早餐的时间，不利于孩子的身体发育。

对于正在长身体的孩子来说，健康的饮食习惯很重要，一日三餐必不可少。

另外，家长要注意，孩子饮食营养要均衡，不能挑食，也不能暴饮暴食，平时也要注意不要让孩子吃一些路边摊、垃圾食品等。

要告诉孩子饮食不健康的危害，让孩子心里有健康饮食的意识。

3.运动

运动对于孩子来说是非常重要的，心理学研究会发现，孩子所有的智力发展、心理的发展其实都是建立在身体发展的基础上。

当他的运动能力越强的时候，其实他的智力和心理能力发展都不会弱。

寒假期间，不要让孩子整天宅在家里看电视玩手机，多陪孩子出去运动，培养孩子的运动爱好。

在幼年时期，培养孩子的运动习惯，能让孩子有强健的体魄，顽强的意志，合作的精神，这些能让孩子受益终身。

俗话说：给孩子金山银山，不如给孩子好习惯。

习惯会伴随孩子的一生，帮助孩子养成好的习惯，会让孩子受益终身，家长朋友们一定要重视孩子的习惯养成。

【来源】南方号“广东少先队”