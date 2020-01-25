团圆时刻，家长可以和考生这样谈谈生涯规划

对规划的选择有两个概念，第一有没有能力去完成好当下的角色；角色选择完之后，有没有能力让自己开心；只要这两者结合了，至少在当下就是成功的。

新春佳节，一家人团团圆圆，不仅可以坐下来谈一谈一年的收获，还可以一起规划一下新一年的选择，这对于广大高中生来说，也是一个畅谈人生及规划未来的美好时光，可以多多参考一些建议，然后付出行动去实现它。

广东省人力资源研究会大学生职业生涯教育专委会主任、吉林大学珠海学院招生就业处处长刘冰有丰富的职业生涯规划指导经验，下面，我们来听一听她怎么看。

“首先要考虑将来想过什么样的一生”

打开厚厚的专业招生目录，面对密密麻麻的学校和专业，大家可能会感到茫然，到底该怎么选才会更加利于考生未来人生的发展？高中生填报志愿，选择将来大学研读的专业，是一件重要的事情。

刘冰觉得，对于高考生，提前做好职业生涯规划，会助力幸福人生的开启；选好喜欢读的专业，会更快地做好自己的人生赢家。

“首先要考虑将来要过什么样的一生。选择什么样的生活方式，对应的是将来的职场，那么，想从事什么样的职业，反过来，求学能起到什么作用。”刘冰说。

而对于填报志愿，刘冰认为，要拿综合能力及分数来说话。选择跟你需求最接近的专业，前提是你能驾驭得了它，你的能力能匹配它。具体来说，无论是什么专业，都需要根据自己的自身兴趣爱好、学习能力、职业愿景、家庭情况等因素选择最适合自己的专业。

“如果是真爱能否付出实际的努力？”

刘冰长期在高校一线从事职业生涯规划指导，倾听了不少学生的心声，也给很多学生许多的指导启发。她举例谈起一名学生做选择时的心路故事。

刘冰介绍道，曾经有一名学生，当初因为服从专业调剂，最终读了旅游管理专业，而心里并不喜欢这个专业；而是喜欢会计，且家里有人从事这方面的工作。于是，这位学生想退学，重新参加高考。

这时，刘冰跟学生分析道：“退学的话，意味着失去读大学的机会，那你有没有信心，重新考一个层次水平不低于现在的大学。”学生回应说：“把握不了。”

接着，刘冰问：“对会计学是真爱还是心中想象的样子？如果是真爱能否付出实际的努力？”

而且，刘冰告诉这位学生：“现在可以选修专业，攻读第二学历”；她并建议，把旅游管理专业学好，保证将来能毕业；然后用业余的时间学习会计学课程。

后来，这位学生听取了刘冰的建议，不仅顺利毕业，在毕业前，还考取了会计师。

生涯规划不是说非要进入名校，选择最有前途的学科，进入工资回报最理想的行业。生涯规划是建立个人事业志向，发现自己的人生使命，为了事业和人生理想，愿意学以致用，享受追寻事业梦想的满足感。

“家长不应该是保姆，应该是作为导师，甚至陪伴者”

刘冰认为，职业生涯规划，每一个人个体都是自己的主人。路在自己的脚下，青年学生的成长成才，需要经历十几年甚至更漫长的历程，也离不开家庭土壤的培养。

“家长不应该是保姆型的，应该是作为导师，甚至作为陪伴者；家长应该放松心态，从专业的角度，从陪伴的角度，去帮助我们的孩子，成长为他自己，而不是把家长的概念强加给他。”刘冰特别谈到家庭教育的方式方法。

“职业生涯规划是每一个人一生的必修课”

“从幼儿园开始，老师都会问，小朋友，你们长大后想做什么”，在刘冰看来，职业生涯规划是每一个人都需要的，不单单是现在高考的孩子们，我们每一个人的一生都在做设计做选择，这是伴随每一个人一生的必修课。

“有这么一个规划，就像在运动上比赛一样，你告诉我终点在哪里，我就会从现在的起点，奋力向前冲，那么，如果你站在一个十字路口，当别人没有告诉你终点在哪里的时候，你就会浪费很多的时间在犹豫，可能等你犹豫完了，人家就已经抵达终点了。”刘冰颇有心得。

最后，刘冰总结说，对规划的选择有两个概念，第一有没有能力去完成好当下的角色；角色选择完之后，有没有能力让自己开心；只要这两者结合了，至少在当下就是成功的。