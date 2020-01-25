未来4年龙华将新改扩建6所公办高中，总规模逾1.2万个学位

龙华区计划2021年投入使用的3所高中为重中之重，将加快推进，确保工期如期完成，尽快缓解深圳市公办普通高中学位供给压力。

1月初，深圳市高中学校建设总指挥部第一次会议召开。各高中学校建设总指挥部成员单位负责人参加会议，会议对深圳市高中学校建设涉及的问题进行了集中讨论研究。

根据《深圳市高中学校建设方案（2020-2025年）》，龙华区将于2020-2023年4年内完成6所公办高中学校建设，项目数量全市最多，总办学规模超过246个教学班12300个学位。其中深圳市艺术高中开办暨深圳市龙华高级中学迁址办学将于今年秋季完成，第二十一高级中学、红山中学高中部、观澜中学改扩建项目将于2021年秋季办学招生。

同时，龙华区计划2021年投入使用的3所高中为重中之重，将加快推进，确保工期如期完成，尽快缓解深圳市公办普通高中学位供给压力。

2021年投入使用3所高中学校情况

第二十一高级中学：位于龙华新城核心地区（局部修编）05-04地块，计划建设36班/1800座学位寄宿制高中，用地面积3.1公顷，建筑面积72000平方米，将于2021年9月交付使用。

红山中学高中部：位于龙华新城核心地区08-02地块，计划建设36班/1800座学位寄宿制高中，用地面积3.2公顷，建筑面积72000平方米，将于2021年9月交付使用。

观澜中学改扩建项目：位于观澜中学现址，计划新增33班/1650座学位，用地面积7.5公顷，总建筑面积13万平方米，新增建筑面积11万平方米，预计于2021年9月交付使用。

2022年投入使用的二十七高情况

第二十七高级中学：位于民治中心地区05-12地块，计划建设30班、1500学位高中，用地面积3.1公顷，建筑面积60000平方米。

2023年投入使用的二十六高情况

第二十六高级中学：位于大浪赖屋山整备规划地块，计划建设75班/3750座学位高中，用地面积10.1公顷，建筑面积130000平方米。

【撰文】史青玉

【来源】南方号“深圳大课堂”