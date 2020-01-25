佛山中考3月15日起报名，部分科目考试顺序和时长有变

佛山中考网上报名时间为3月15日—3月26日，部分科目考试顺序和时长有变。

1月21日上午，佛山市教育局召开发布会对《佛山市2020年高中阶段学校招生考试工作意见》（下称《意见》）进行解读。佛山中考网上报名时间为3月15日—3月26日，部分科目考试顺序和时长有变。

佛山2020年中考日程和时间安排

“今年全部公办民办高中各类计划招生统一纳入佛山市中考信息管理系统进行管理。此外，第一批学校新增4所艺术类学校，采用文化课和术科分的‘合成总分’排序投档模式录取。2020—2022年应届初中毕业为政策生过渡期。”佛山市教育局相关负责人说。

关注一：中考科目时长次序有变

2020年佛山市中考将保持“稳中求进”的整体基调，优质普通高中面向全市招生范围及录取办法基本不变。不过，今年中考科目考试时长及次序有变动。

、中考各科目考试和时长安排

“今年的不同在于，中考时间将会作出重大调整，在7科文化课里，除了语文和物理的考试时长没变外，其余各科均有调整。”据佛山市招生办相关负责人介绍，其中数学和英语考试时间由100分钟减少为90分钟，化学和道德与法治由80分钟缩减为60分钟，历史则由50分钟增加至80分钟，考试时间增加了30分钟。

关注二：2020—2022年应届初中毕业为政策生过渡期

根据《意见》，佛山将进一步推进中考“减证便民，优化服务”政策，试行全面清理招生入学证明事项，对满足跨部门数据共享联审核验的事项，取消或减少要求家长和学生提供证明材料。

此外，佛山将优化中考政策性借读生政策。参照佛府办此前发布文件，对持有本市居住证，2018年12月31日前已获得住宅房屋权属证书或已备案合同且建筑面积不低于80平方米的非户籍适龄子女设置过渡期，将继续适用于2020至2022年应届初中毕业生，2023年起停止执行。

关注三：所有民办高中招生计划将全部纳入信息平台

根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》精神，佛山市公办民办普通高中按市区教育局统一批准的招生计划、范围、标准和方式同步招生。

记者了解到，今年公办民办高中各类计划招生将统一纳入佛山市中考信息管理系统进行管理，设置普通高中录取最低控制分数线，在规定时间内完成各批次录取。严控已被录取考生的二次录取，普通高中不得以任何理由超计划、超班额招生或无计划招生。

佛山市教育局相关负责人表示，去年民办高中大概有部分招生指标纳入全市统招，其余的由学校自主招生，而今年所有计划将面向所有考生填报志愿录取，进一步贯彻公办民办实行同步招生政策落地，而且民办高中将设置录取最低分数线，规定民办高中在录取过程中不能低于一定的分数，在录取完后会设置补录，严控考生的二次录取。

关注四：新增4所第一批艺术类学校

根据《意见》，今年佛山将新增禅城实验高中、南海区第一中学、高明区纪念中学、高明区高明实验中学等4所学校艺术类计划在第一批面向全市招生，增加优质学位全市共享，进一步鼓励全市各区提升高中学校的办学特色、办学质量。

第一批学校艺术类招生办法参照普通高考经验,采用文化课和术科分的“合成总分”排序投档模式录取：合成总分由文化课总成绩(含加分)术科成绩各占50%组成，设置文化课总成绩和术科成绩最低控制线；投档时根据考生志愿按合成总分成绩由高分到低分择优录取，若招生学校计划数末名有两人或以上考生合成总分的分数相同，则采用“同分比较原则”找出优先者。

关注五：继续完善中等职业学校招生制度

为增加职业教育学位资源供给，佛山2020年中考将进一步扩大中职学校优质学位面向全市招生规模，承担高水平中职学校、省市双精准专业项目建设的学校和专业全部面向全市招生，加大职业教育宣传力度，提升中等职业教育吸引力，引导初中毕业生合理有序分流。

【记者】王雅铄

【通讯员】林建娜

【来源】南方号“佛山大课堂”