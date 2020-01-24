广东普通中小学招生政策观察：教育焦虑，可有一剂良药？

省教育厅通报，义务教育阶段对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取。

广东义务教育民办学校将100%摇号。日前，省教育厅通报，义务教育阶段对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取。

新政锁紧了义务教育生源“掐尖战”的大门，但一些家长的焦虑没有停下。学位房又迎来春天？“小升初”的焦虑将“后移”至“初升高”？这些成为家长们普遍关心的问题。

莫将焦虑“前移”“后移”

近年来，屡禁不止的“掐尖”选生源引发“培训热”，加重教育焦虑。

新政明确民校100%摇号，意味着公办、民办学校招生将一视同仁，谁也没有招生优先权，谁也不能“掐尖”选生源。

但与此同时，新的焦虑话题在家长中产生了。

一个问题是，“小升初”的焦虑是否将前移至“幼升小”，学位房或将更加火热？

有家长说，以往不少孩子小学阶段以就近入学为主，等到“小升初”再“搏一搏”考优质民办初中或通过特长班等途径上优质公办初中。如今，义务教育民办初中也摇号了，“小升初”选初中已经行不通了。如此一来，学位房显得更加重要，因为优质学位房意味着，孩子有更大机会摇号上对口的优质小学、优质初中、县域内民办初中。

如何防范公办民办同招强化学位房？广东早有谋划。省教育厅相关负责人介绍，一方面各地将通过不断完善入学制度，统筹设计小学入学、“小升初”招生办法，采取单校划片或多校划片等举措，将热点小学、初中分散至每个学（片）区，确保各学（片）区之间教育资源大致均衡。另一方面推进办学机制改革，积极探索集团化办学和学区化管理，扩大优质教育资源覆盖面。

另一个问题是，“小升初”的焦虑是否将后移至“初升高”？

有家长指出，虽然小学、初中是就近入学，但到了“初升高”后，学生还是要面临中考、高考等选拔性考试，家长的焦虑并没有缓解，只是将“小升初”的焦虑“后移”到“初升高”。“可以预见，以后小学生上培训机构‘进补’的热度会降低，但是初中生的热度则会上升。”该家长说。

“目前，广东的招生政策已在进行系统性的改革，也出台了相关配套政策，家长们不必太过焦虑。”省人大代表、广东实验中学校长全汉炎说，《意见》中明确赋予普通高中一定的自主招生权；要求优质普通高中学校要安排不低于50%的招生名额用于“指标到校”，并要求原则上不得设“限制性”分数线，这些政策都将让更多不同初中学校的学生有机会上优质普通高中。

优质均衡发展方可缓解焦虑

新政能否真正为“掐尖战”止战，缓解教育焦虑？

事实上，教育焦虑的根源在于校际之间的不均衡发展。广州一位家长说，若是各校之间能均衡发展，家长也就不必挤破头让孩子上优质民办学校、买学位房。

“教育均衡是我国教育一直在努力的方向。”中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说，通过集团化办学、教师“县管校聘”改革等系列举措，目前学校的差距已经在逐渐缩小，办学质量也在初步提高。“但教育没有绝对的均衡。更重要的是，要继续深化改革，不断缩小差距。”

省教育厅相关负责人介绍，近年来，广东致力于办好每一所学校，大力改善学校办学条件，统筹城乡师资配置，推进教师“县管校聘”改革，促进师资优质均衡发展。同时，探索推进集团化办学和学区化管理，扩大优质教育资源覆盖面，目前全省已有教育集团264个。

全汉炎认为，公办民办同招有利于从生源差异上缓解校际间的发展不均衡。同时，要加强师资队伍建设和课程建设，促进各校教师的交流和流动、课程的共建和共享，助力实现教育均衡。

“但同时，也该看到，不同孩子对教育的需求不尽相同。”全汉炎说，在优质均衡发展的同时，学校也可以错位发展，办出特色，满足孩子的多样化发展需求。

“家长们也要放下焦虑，重视孩子的教育是对的，但不能给孩子设置过高的不合理的期望值，要为孩子减负。”吴颖民说，给孩子一个更加合适的期望值，是当前家庭教育要解决的一个重要问题，也是缓解教育焦虑的重要工作。

南方日报记者 马立敏 实习生 聂嘉韵