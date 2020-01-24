高三生寒假心态调整有诀窍，这样做给自己“充电”

总的来说，高三学生因为即将面临高考，心理压力大多来源于对升学考试的担忧和焦虑。归结到个体，可能每个人担忧的具体问题不尽相同。

经历了一学期的紧张复习后，很多学生在寒假总会有一种想彻底放松的心态，也有部分学生因之前调研考试成绩不理想，打算在寒假期间“挑灯夜战”。这两种心态其实都并不可取。“总的来说，高三学生因为即将面临高考，心理压力大多来源于对升学考试的担忧和焦虑。”卓越教育香雪萝岗校区吴静老师表示，归结到个体，可能每个人担忧的具体问题不尽相同。高三生如何利用寒假进行心态调整？吴静老师给出了以下方法↓↓↓

保持作息规律，做到心态平和

在时间安排上适当放松一点，学习时间总量可以比平时在校学习时间有所减少，但作息规律最好保持跟平时在学校的时间一致，午睡时间可稍作延长，保证充沛的精力去应付新的学习任务。在学习内容上注意文理交错，动静结合。在心态上要平和一点，在行动上要务实一点，不要把所有希望都寄托在寒假上。做到适度把握、适当利用、适量练习即可。

注重锻炼身体增强体质

高三寒假，一方面要抓紧时间查漏补缺，另一方面要锻炼好身体，增强体质，让自己紧张的心情得到放松。在保证基本的学习时间以外，高三生在寒假应适当安排时间进行户外活动。利用寒假时间强身健体，有利于恢复正常的身体状态，焕发精神，调节状态，提高学习效果。

尽量少迷恋网络和游戏，谨防过分放纵

寒假闲暇时间比较多，也不会像在学校的时候管束那么严格，手机、网络、游戏都比较容易接触。有些自制力稍差的高三生，一旦放纵自己玩乐，往往就会出现失控状态，大有一醉方休的的想法，结果把自己弄得一发不可收拾，最终搞得疲劳不堪，恶性循环。

家长和孩子多交流

寒假期间，学生有了更多的时间和家长沟通和交流，家长要利用这个机会帮助孩子找出心理压力的源头，并进行疏导，这样可以帮助学生减轻心理负担，轻装上阵，高效复习。

需要注意的是，高三生明确适当的期望值对目标的实现有利，但期望值过高会引起不良的效果。在复习阶段，总是有一些学生对自己的能力和知识水平缺乏全面的认识，对自己有不切实际的期望，一些本已竭尽全力オ取得较好成绩的学生，看到其他同学的快速进步，就感到一种潜在的威胁，焦急紧张，害怕失败。所以整个假期家长们也应该引导学生适当调整期望值。

营造温馨、安静的学习气氛

假期里，特別是春节期间，拜年、串门的人要多一些，孩子的学习会受到一定程度的干扰。家长这时有必要注意一下，有的时候不是孩子不想学习，而是家里的学习环境不好，他们无法静下心来，父母有必要在过节期间尽量为孩子营造一个安静的读书环境，以免孩子复习受到影响。