家庭才是孩子的起跑线

愿所有“觉醒的父母”摆脱起跑线焦虑，用真诚善良勇气照亮孩子的星辰大海。

教育是家庭乃至全社会的关注热点，尤其是在这个竞争激烈的环境下，家长们深陷“输在起跑线上”的担忧。为了让孩子“成龙”“成凤”，“虎妈”“狼爸”不计成本地对子女进行“超前教育”，从好工作顺序倒推到好小学，以至诞生的那一刻。逼着孩子去上英语、奥数、书法各种培训班，琴棋书画各种才艺一个不落，在“鸡娃”的路上一往无前。微信圈曾疯传这样的段子：襁褓中的小朋友枕边戳着一张卡片，上面写着“距离高考还有6414天”。

为人父母，都希望自己的孩子学有所成，将来有份好工作，但好工作并不等于好生活，孩子拥有健全的人格，成为一个大写的人更重要。起跑线确实存在，只不过既不是小升初，也不在幼儿园，而是他们的父母，正所谓“人莫不爱其子孙，爱而不知教之，犹弗爱也”。孩子从呱呱坠地到长大成人，和父母在一起的时间最长。每个孩子生下来如同一张白纸，不同家庭的经济条件、教育方式、文化程度、道德素养，对孩子的影响至深至远。所以，苏霍姆林斯基才会把孩子比作一块大理石，坦承要将其塑造成一座雕像需要六位雕塑家，排在首位的就是家庭。因为，家庭教育是孩子成长过程中最基础、最关键的环节，父母是孩子一生中最重要，且不可代替的教育者。

成功之路不限于进名校，起跑线当然也不是成绩单。前不久，9岁成都女孩黎子琳的全英文演讲视频上了热搜，在马德里召开的第25届联合国气候变化大会上，她以熊猫保护为切入点，介绍了中国青少年在气候变化中所做的努力，号召大家“珍爱熊猫，珍爱地球”。小姑娘流利的英语表达、自信大方的举止，让家长们感叹“赢在起跑线上”。殊不知，这个“别人家的孩子”父母都是英语老师，从黎子琳出生开始，家里就通过英语儿歌和动画片等打造语言环境，是不折不扣“别人家的父母”。

家庭是孩子的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，无论职位高低，薪酬几多，身为父母都是孩子的榜样，他们的言传身教对子女具有“润物细无声”的作用。父母的习惯、喜好、脾性像一面镜子，投射到孩子的身上，照耀着他们的未来。如果你手不释卷，孩子牙牙学语就会把翻书当游戏，整日沉迷麻将无法自拔的父母，别指望孩子能平心静气埋头苦读。央视曾播出一则公益广告：年幼的儿子看见妈妈为老人洗脚，也憨态可掬地给妈妈端来一盆热水。广告很短，寓意很深——父母的样子，就是孩子将来的样子。

当我们看清了起跑线的所在，也就能领会这个道理，孩子的成长背后，是家长的成长，要培养出类拔萃的孩子，家长要先把自己变得更好。只有家长以身作则，才能为孩子营造潜移默化的学习氛围；只有家长视野开阔，才能为孩子谋划更远大的未来；只有掌握儿童成长规律，才能遵循科学的教子方法；只有懂得保护儿童权利和尊严，孩子们才能幸福地度日，合理地做人。就像鲁迅先生所言：觉醒的父母，完全应该是义务的，利他的，牺牲的。

刚刚别过的2019年，恰是鲁迅发表《我们现在怎样做父亲》100周年，“子女是即我非我的人，但既已分立，也便是人类中的人，因为即我，所以更应该尽教育的义务，交给他们自立的能力；因为非我，所以也应同时解放，全部为他们自己所有，成一个独立的人……这样，便是父母对于子女，应该健全的产生，尽力的教育，完全的解放。”百年回响，读来依然回味无穷。

愿所有“觉醒的父母”摆脱起跑线焦虑，用真诚善良勇气照亮孩子的星辰大海。