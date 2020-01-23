教育部发布中等职业学校5门公共基础课课程标准

近日，教育部发布了中等职业学校数学、信息技术、体育与健康、物理、化学等5门公共基础课课程标准。新课标确定了中职公共基础课程核心素养和课程目标，明确了课程内容和学业质量要求，对中职学校深化教学改革、提高教学质量、提升学生综合能力具有重要的指导作用。

人民网北京1月20日电（孙竞）近日，教育部发布了中等职业学校数学、信息技术、体育与健康、物理、化学等5门公共基础课课程标准。新课标确定了中职公共基础课程核心素养和课程目标，明确了课程内容和学业质量要求，对中职学校深化教学改革、提高教学质量、提升学生综合能力具有重要的指导作用。

据悉，教育部自2017年启动中职公共基础课课程标准研制工作。其间，同步组织研制并于2019年10月印发《中等职业学校公共基础课程方案》（以下简称《方案》）。《方案》规定，中等职业学校公共基础课分为必修课程、限定选修课程和任意选修课程。必修课程包括思想政治、语文、历史、数学、外语、信息技术、体育与健康、艺术，物理、化学为相关专业的必修课程。此次发布的是其中5门课程标准，另外5门将于近期陆续发布。

课标的研制遵循《方案》总体要求，由课程性质与任务、学科核心素养与课程目标、课程结构、课程内容、学业质量和课程实施等6个部分组成。课程性质与任务部分规定了课程性质为中等职业学校公共基础必修课，主要任务是提升学生文化素养；学科核心素养与课程目标部分明确课程学习后应形成的正确价值观念、必备品格和关键能力；课程结构部分规定课程模块构成和学时安排，模块一般分为基础模块、拓展模块（职业模块）；课程内容部分明确课程的内容要点，提出相关教学要求；学业质量部分描述学生完成课程学习后的学业成就表现，分为毕业和升学两个水平等级。课程实施部分对教学、考试评价、教材编写、资源开发等提出要求。

与原来的教学大纲相比，新课标主要呈现五方面特点。一是体现新精神、新要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，体现德智体美劳全面发展的培养目标要求，体现新知识、新技术。二是凝练学科核心素养。立足中等职业教育实际，充分挖掘了中职公共基础课程的独特育人价值。三是明确学业质量要求。强调提高学生解决问题的能力，为阶段性评价、学业水平考试等提供依据。四是体现高中阶段共性要求。充分发挥中职公共基础课育人优势，夯实中职学生文化基础，全面提高学生综合素质。五是彰显职业教育特色。遵循技术技能人才成长规律，注重教学内容与社会生活、职业生活的联系，注重与专业课程相互配合，形成协同育人合力。

根据《方案》要求，各地要指导区域内中等职业学校开齐国家规定的公共基础课，开足规定学时。中等职业学校公共基础课程的学时一般占总学时的1/3，不低于1000学时。原则上每学时按45分钟计，18学时为1学分。必修课程共计48学分，所有学生必须修满规定学分。

围绕课标的实施，各地将结合职业院校教师素质提高计划等，积极组织师资培训、开展教研活动，准确把握教学要求、做好教学设计，合理运用各类教学资源，推动教学方式方法改革；进一步加强中职学校基础能力建设，更好地满足公共基础课程教学需求；对接课标中的学业质量要求，丰富评价形式，重点考核学生运用知识分享与解决实际问题的能力，促进学生核心素养的发展。