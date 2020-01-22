广东省教育厅：假期到过武汉师生要加强健康监测

广东省教育厅紧急发布《关于做好学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》，要求了解和掌握师生假期动向，假期到过武汉的师生返回广东入学时，要加强健康监测。

近日，广东省教育厅紧急发布《关于做好学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》，要求了解和掌握师生假期动向，假期到过武汉的师生返回广东入学时，要加强健康监测。

适时启动应急预案和机制

1月20日，广东省确诊14例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例：深圳9例、珠海3例、湛江、惠州各1例，均收治在当地定点医疗机构隔离治疗。

《通知》要求，各地各校要充分认识疫情严峻性和复杂性，高度重视新型冠状病毒感染的肺炎等传染病防控工作，绝不能存在侥幸心理，要确保各项制度贯彻落实执行。按照属地管理原则，加强领导，未雨绸缪，密切关注疫情发展变化，研究部署落实防控措施，引导师生科学理性认识，依法依规有序管控，适时启动教育系统公共卫生类突发事件应急预案和机制。

尽快将相关疫情防控知识和关键信息通过短信、微信、校园网等发送给师生及家长。学校应布置寒假体育作业，鼓励师生加强锻炼，增强体质。要引导学生和家长居家或外出时做好防控工作，尽量减少到通风不畅和人流密集场所活动，如有不适，及时就诊。要引导师生假期尽量不要前往武汉，非去不可的要做好预防措施。

做好春节和寒假期间值班值守。各地各校结合教育实际和学校特点，摸清寒假期间在校学习生活的学生情况，通过走访慰问等方式开展面对面宣传教育，做好留校学生防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病工作，尽量减少留校师生大型聚集性活动。

《通知》还要求，了解和掌握师生假期动向，假期到过武汉的师生返回广东入学时，要加强健康监测。如发现学校师生员工疑似感染新型冠状病毒的肺炎疫情，要及时逐级报告至省教育厅（联系电话：020-37626346）。

营造干净卫生环境

《通知》要求，各地各校要密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化，加强与卫生健康委密切联系，及时掌握信息，获取专业指导，加强联防联控，积极配合医疗卫生部门加强科研攻关、严格落实疫情防扩散措施，做好校园疫情防控，及时发现、报告并配合卫生健康部门有效处置疫情。

其中，学校要在各级爱卫办的统一部署下，遵循原则，在假期科学开展校园内环境清洁整治行动，重点做好灭鼠、清除越冬蚊卵的专项行动。尤其在师生返校前，务必要持续、深入开展环境卫生整治，彻底清除各类病媒生物孳生环境，推进教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，保持室内空气流通，全力营造一个干净卫生的环境迎接师生返校。

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开学前要做什么准备？

完善传染病防控制度和应急预案

学校要梳理和完善传染病防控相关制度，尤其是师生和职工的晨检、因病缺勤登记与报告、隔离和复课制度等，完善学校突发公共卫生事件应急预案。高校加强发热门诊的值班力量，一旦发现传染病或疑似传染病病人，应及时报告、妥善处置，做到传染病病例的早发现、早报告、早隔离、早处置。

落实后勤和卫生设施保障

学校在开学前应做好食堂、饮用水的安全监管。严格落实食堂从业人员持有效健康证明上岗，做好食堂从业人员的健康体检和晨检工作；食堂进货严格落实索证索票，不使用来源不明的家禽家畜或野生动物。在当地卫生部门的指导下加强对自备水源的防护，做好供水设施（自备水源、二次供水设施、食堂蓄水池、饮水机等）的清洁、消毒工作。通过自备水源、二次供水设施提供的学生生活饮用水开学前必须监测合格后才能使用。应储备足量的个人防护用品（如外科口罩、手套、洗手液）和消毒剂（漂白粉、医用酒精等）、体温计，洗手间必须配备肥皂或洗手液。

南方日报记者 吴少敏 钟哲