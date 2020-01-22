混日子没出路！研究生清退名单就是警示单

近30所高校近日公布了超过1300名硕博研究生的退学名单，其中包括清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。这个退学名单是一张“罚单”，也是一张警示单：大学绝不是混日子的地方，进校门读研不等于学位到手。

据报道，近30所高校近日公布了超过1300名硕博研究生的退学名单，其中包括清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。这个退学名单是一张“罚单”，也是一张警示单：大学绝不是混日子的地方，进校门读研不等于学位到手。

高校敢于亮出清退之剑，是对社会负责——如果研究生靠混就能拿到学位，走到社会上势必继续混下去；也是对自身声誉负责，把华而不实的学生送到社会上，恐怕会砸掉学校招牌。

长久以来，许多高校对清退研究生工作尽可能地“小心谨慎”，担心学生无法毕业或导致负面影响。事实上，大可不必有此顾虑，清退不合格的学生本是制度的硬性规定，比如有的“超过最长学习年限”，自然该被清退。

其实，清出去是为了严起来。这个严体现在两个层次，一是大学对研究生的管理应该严格规范，不仅入学要严格，毕业也要严格，真正做到“严进严出”。二是对教学和教师管理严起来，不让“水课”浪费学生的时间，不让那些混日子的教师有市场。

对学生而言，既然辛苦拿到了研究生录取通知书，就应该心无旁骛于学业，全力以赴于研究。如果混了几年，时光流逝了，费用支出了，却没有学得真本领，实在是一件“性价比”极低的事。大学是个熔炉，锻造一身本领才能在社会上有立足之地。同时，现代社会是终身学习的社会，即便拿到文凭，也应该学无止境。