教育观|公民同招，如何一碗水端平？

广东省教育厅日前通报中小学招生入学政策，要求公民办学校同步招生，任何学校不得优先遴选，提前“掐尖”。

广东省教育厅日前通报中小学招生入学政策，要求公民办学校同步招生，任何学校不得优先遴选，提前“掐尖”。

在实际操作过程中，如何保证公民办学校“一碗水端平”，引导双方平等而各有特色地发展？失去生源优势后，民办学校将何去何从？

民办学校“提前掐尖”不再可行

公民办学校同步招生，本质上是要构建一个“一视同仁、平等发展、公办民办学校互不享有招生特权”的良性发展机制，是为了保障每一个学生都有享受公平而又有质量的教育权利。

事实上，日前发布的《关于进一步规范普通中小学招生入学工作的指导意见》对公校和民校均提出了严格要求。

根据《意见》，所有公民办学校都要严格遵守并全面落实义务教育免试入学规定，按照地段对口入学、小学对口直升、多校划片或电脑派位摇号等方式入学，其中心思想都是“就近，随机，公平”。

过去，由于可以“提前掐尖”，具有明显的生源优势，部分民办学校的“办学质量”逐步提高，成为家长学生们追捧的目标，办学声誉和收费都水涨船高。

“这种生态是不健康的，必须改变。”中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说，“国家文件讲得很清楚了，义务教育不能选、不能挑，只能随机。公办民办学校在义务教育阶段招生要一视同仁，没有特殊政策。”

一视同仁体现在多个方面：一律不得组织秘考、面试、评测、选拔；一律不得将各类成绩、证书与入学挂钩；一律全面取消特长生招生；一旦发现违规招生，一律严惩不贷。

无论是民办100%摇号还是取消特长生，这些改革举措都明确指明一个方向：弱化“入口”、生源的重要性，重视“出口”，强调办学质量和育人成果。

“在教育均衡的大背景下，学校的差异在缩小，学校的办学质量在提高。”吴颖民说，“差距永远会有，但是总体还是比较均衡的。公民办之间实际上是特色有所不同。”

吴颖民认为，无论公办学校还是民办学校，接下来都要为更多样化、个性化的教育服务而努力。“在学校层面，可以通过入学后采取分层教学等形式，为孩子的个性发展创造必要条件，也可以让社会培训机构作为补充；在政府层面，可以通过学区化管理，集团化管理来实现学校之间的资源共享。”

因应这场改革，更多“一碗水端平”的政策还在配套中，民办学校电脑随机摇号录取的具体实施办法仍待各地市研究，各县区具体出台。

教育均衡下的民办学校何去何从？

“民办都要摇号了，和公办相比没有优势，我家孩子还是安心就近入学吧。”广州市海珠区家长杨女士这么说。

自上世纪80年代以来，广东的民办教育从无到有、从小到大、从少到多、从弱到强，成为教育的重要组成部分，得到教育主办部门的支持。

数据显示，至2018年底，广东已成为全国民办教育第一大省，民办学校在校生超725万，在校生比例接近全省学生的1/3。然而，在教育均衡的大要求下，政策逐步收紧，下一个时期的民办教育将何去何从？

教育专家指出，在义务教育阶段，民办学校和公办学校都应体现公益性和公平性，两者间不存在生源的竞争，而是教育特色和教育质量的竞争。

公校的优势在哪？悠久的办学历史带来优良的校风，稳定的体制带来稳定的教师队伍，传统强校的社会认同度更高，学生报考意愿更强……

反观民校，失去生源优势后是否真的变得“一无是处”？

民校多数规定学生住校，有着更规范全面的管理，学生有更规律的作息；办学经费和体制方面的灵活性，能给优秀教师更多的激励，更能调动其主观能动性。这都是民校的优势所在。

广东实验中学教育集团旗下既有公办校也有民办校，作为掌门人的广东实验中学校长全汉炎很有发言权。他说：“改革以后，公校和民校应该是平等的：招生方式是一样的，教材是一样的，升学录取也是一样的。在这种情况下，我认为政府应该更关注民办学校的发展。”

与公校依赖财政支持不同，民校靠收学费来生存，压力更大。

全汉炎认为，义务教育阶段要做到“一碗水端平”，政府也应加大对民办学校的扶持力度，让民办教育的发展进入良性循环。

“通过调整思路、调整心态，加强错位发展、特色发展，只要学校办出自己的特色，给人民群众提供更好的选择，我觉得民办教育会有很强的生命力。”全汉炎说。

来源：南方号“教育观”