是时候对大学生进行财商教育了

当下，全面开展大学生的财商教育工作刻不容缓。高校的思想政治教育应当把财商教育纳入其中，充分重视财商教育对大学生财富观的积极作用。

财商（Financial Quotient）一词最早由美国作家兼企业家罗伯特·T·清崎（Robert T Kiyosaki）在《富爸爸穷爸爸》一书中提出，是一个人与金钱打交道的能力，是理财的智慧。当今社会，经济及金钱现象无处不在，人们对金钱的态度、获取和管理金钱的能力，对于人们生活的富足、幸福影响越来越大。

改革开放40多年来，中国的人均国民总收入实现了飞跃式增长。40多年来，物质财富的增长让国民的生活质量有了极大提升，但是诸如“非法集资”“P2P暴雷”“电信网络诈骗”“保健品骗局”等问题事件频发也折射出国民在如何“认识财富、对待财富、运用财富”的精神层面建设的羸弱。

当下，全面开展大学生的财商教育工作刻不容缓。高校的思想政治教育应当把财商教育纳入其中，充分重视财商教育对大学生财富观的积极作用。

大学阶段是推进财商教育最佳时机

正确的全民财富观建设是一个系统工程，需要找寻一个具备“承上启下”作用的着力点。欲推进全社会的财商教育，大学是最好的切入点。大学是个人由家庭走向社会的过渡阶段，针对大学生的财商教育既可以助其在完全踏入社会前树立正确的财富观，又可借助大学生拥有的一定程度上的财富自主权而“教之有物”。而且，在当前中国普遍的“倒金字塔”形家庭结构中，从大学开始，长辈会越来越认可年轻人在家庭决策中的作用，对大学生的财商教育会持续提升其家庭的财商及财富管理水平。当大学生们步入社会承担起养育下一代的责任时，其正确的财富观则会潜移默化地带入家庭教育中。因此，财商教育应以大学生为突破点，以点带面，进而扩展到中小学课堂和中老年群体聚居的社区，最终形成立体式的全民财商教育格局。

具体到大学生群体而言，财商教育有其独特的现实性。当代大学生的成长环境有三个典型的特征：一是“倒金字塔”形的家庭结构使其得到了过分的关注甚至溺爱；二是以互联网为代表的信息技术的发展极大拓宽了其获取信息的渠道；三是身处市场经济大环境的竞争压力之中。这些特征使得当代大学生在处理与外部世界关系的时候，容易以自我为中心，个性独立、自信张扬的同时又在心理上较为脆弱敏感、受挫能力差，在思想上体现为信仰缺失，具有明显的功利性取向。进入大学以后，大学生开始尝试独立进行价值判断和人生道路的选择，但社会关系由相对简单到复杂的剧烈变化往往令他们难以适应。

由于在校大学生缺乏必要的财商教育而无法树立正确的财富观，价值判断容易出现偏差，炫耀成为彰显个性的手段，贫富差距的客观存在容易导致自尊的应激反应，大学成为部分大学生的“名利场”。相关调查显示，超过3/4的受访大学生表示身边很多人的消费并不符合自身经济条件。在校大学生由于经济独立性差、理财意识淡薄，盲目攀比、过度消费、奢侈浪费等行为很容易落入“校园贷”“网贷”的陷阱。

而且，如果大学期间无法树立正确的财富观，当大学生走出校园踏入社会时感受到的巨大落差会对其人生道路的选择产生负面影响。调查显示，大多数在校大学生每月平均开销为1000-1500元（不含学费、家庭与学校间往返交通费），而工作后面临与日俱增的生活压力，基本上不能保证在校时的生活水平。日本社会学家三浦展在《下流社会》一书中的预言在中国正慢慢成为现实。很多大学生选择“啃老”而安于现状或者急于求成而受到各类“成功学”的蛊惑甚至加入“传销”组织，这都是财商低下的体现。

因此，财商教育不仅仅是对大学生财富管理能力的培养，更可以通过塑造大学生正确的财富观，在很大程度上避免因金钱崇拜带来的理想缺失、价值判断错乱的问题，从而帮助其树立正确的世界观、人生观和价值观。

将财商教育纳入思想政治教育

英美的财商教育实践包含以下特征：政府出台相应的政策文件进行推进；有明确的财商教育具体目标和阶段性目标；课程内容丰富，课程形式多样；家庭教育扮演重要角色；重视社会相关组织和机构的作用等。我国财商教育刚刚起步，可借鉴但不可简单效仿英美，要从国情出发，通过大学财商教育的“承上启下”作用带动青少年及全社会的财商教育开展。

财商教育有助于大学生树立正确的财富观，摒弃拜金主义，从财富的创造者，财富的驾驭者，财富的享受者，财富的传承者角度，思考财富与人生的关系。

在世界观层面，通过财商教育，大学生可以认识到任何一个经济参与者想要分享经济发展的成果就必然要利用自身要素禀赋的相对优势并参与到广泛的社会分工中来，财富的获取是一个完整的社会经济过程，需要多个参与者的通力合作，而自己只是其中的一环。同时也让大学生认识到自己可以通过发挥主观能动性来提升自身的竞争优势，实现更高效的财富创造和积累。

在人生观层面，财商教育能让大学生清晰地认识到财富或金钱并不是人生的全部或衡量人生成功与否的唯一标准。获取金钱的方式有很多，无论以后从事什么工作都是在社会分工的基础上获取自己那份应得收入。赚钱多少并不能完全体现一个人的终极价值，很多有意义的活动并不能用金钱来衡量，比如科学研究、国防事业、公益慈善等。作为新时代的大学生，应当做财富的主人而不是金钱的奴隶。

在价值观层面，财商教育有助于大学生树立诚实守信、遵纪守法、勇担责任的价值观，并学会正确处理当前利益和长远利益之间的关系，从而把价值判断置于整个人生的框架之下，做出最合理的人生选择。

大学的财商教育应当跟当代大学生群体的特征相适应，从财商教育的现实性和紧迫性出发，将财商教育上升到思想政治教育的高度并纳入思想政治教育范畴，将财商教育与大学生“三观”教育相结合，相互引领、相互促进。

（作者：刘海军，系山东工商学院宣传部副部长；朱跃序，系山东工商学院讲师）