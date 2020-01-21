广东民校摇号录取，为谁敲响警钟？

广东义务教育民办学校100%摇号录取，有什么影响？公校民校招生“一碗水端平”，将形成怎样的新生态？今起推出广东普通中小学招生政策观察，分析营造良好教育生态的“破”与“立”，敬请垂注。

广东义务教育民办学校100%摇号录取，有什么影响？公校民校招生“一碗水端平”，将形成怎样的新生态？今起推出广东普通中小学招生政策观察，分析营造良好教育生态的“破”与“立”，敬请垂注。

中小学生源“掐尖战”，到了“鸣金收兵”时刻。

17日，省教育厅通报的《关于进一步规范普通中小学招生入学工作的指导意见》明确，义务教育阶段对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取。

民校摇号录取，为谁敲响警钟？专家分析认为，此举锁紧了义务教育生源“掐尖战”的大门，有利于进一步营造良好的教育生态，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。

屡禁不止的“掐尖”选生源

不久前，省人民政府教育督导室对10所中小学违规招生行为进行全省通报批评，并取消今年全省评先评优资格。

沉在水底的生源“掐尖战”，再次浮出水面。令人诧异的是，这10所中小学，有民办学校，亦有公办学校。

禁止笔试、面试，限制面谈、人机对话，不允许递交简历材料……近几年来，广东在禁止学校变相“掐尖”选生源上不断出招。但随着升学政策越严厉，“掐尖”选生源的手段越隐蔽。

记者了解到，有一些学校以面试、评测等名义提前选拔生源，甚至变相联手培训机构“打游击战”，违规举办竞赛活动，并以考试、竞赛、培训成绩等作为招生依据或参考。

今年广东规范中小学招生的措施更严、力度更大，必须坚持免试就近入学、义务教育民办学校100%摇号录取、取消各类特长生招生，希望构建一个“一视同仁、平等发展、公办民办学校互不享有招生特权”的良性发展机制，维护良好的教育生态。

“民校100%摇号录取，公民校招生一视同仁，就是为‘掐尖’选生源灭火。”中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说。

“功利”教育观是主要驱动力

“这不仅是为学生减负，也是为家长减负。”一听说民校摇号录取的消息，广州六年级学生家长林女士表示支持。

生源“掐尖战”，让家长疲于“应战”。林女士说，看到一些孩子通过参加培训、考试，被理想的民办学校录取时，一家人开始焦虑起来。她为孩子报了3个培训班，还带着孩子奔赴周边城市，以游学、研学的形式参加了4场密考。

屡禁不止的“掐尖”选生源，究竟给教育生态带来了什么影响？无利不起早，背后作祟的是“功利”的教育观。

“一些学校把社会好口碑、好声誉，完全寄望于招到好生源。”吴颖民分析，学校生源“掐尖战”存在已久，特别是民办学校常以违规手段抢占优质生源。

生源“掐尖战”，造成了畸形的教育生态，也加剧了校际之间的不平衡发展。为了拿到民校的“入场券”，许多家长为孩子报名培训班、参加密考，拼成绩，加重了社会的教育焦虑。

“抢夺生源太过功利，直接破坏了教育生态。”省人大代表、广东实验中学校长全汉炎说，“掐尖”选生源影响正常招生工作秩序、教育教学秩序，强化“唯分数论”“唯升学论”思想，让学校、教师和家长都过于重视学生的学业成绩，造成课外负担过重。

如此一来，学校、家庭忽视了素质教育，忽视了孩子的全面发展和个性发展，长此以往不利于人才的培养。

敲响回归教育初心的警钟

办好教育，要回答好教育初心的新时代命题。

招生问题不仅关系学校招到什么样的生源，更关乎营造什么样的教育生态，能为国家、为民族培养什么样的人才。

“学校将精力放到选拔生源上，是一种本末倒置的行为。”全汉炎说，学校的核心工作应该放在提升“加工能力”，即如何提高教学质量、如何促进学生的发展上。因此，学校应用平常心面对新政，回归教育初心，在提高办学质量和办学特色上下功夫，这才是提高学校吸引力和美誉度的关键。

“无论是哪类学校，都不能再存在侥幸心理，不能再打擦边球。”吴颖民认为，新的招生政策将有效防止民办学校抢生源，对民办学校有一定的“冲击”。但这对公办学校、民办学校来说，都敲响了一记警钟：生源“掐尖战”行不通了，学校要回归教育初心，按照教育规律，扎扎实实办好教育。

有人存在疑问，如何让新的招生政策不折不扣地落地执行？答案很明确，做到“一刀切”，公办、民办一视同仁，让所有学校都不能钻空子提前招生。

“规范中小学招生入学行为到了一个十分重要的阶段。”省教育厅副厅长王创表示，将强化对违规招生学校的惩处及问责。同时，压实各级政府履行教育职责主体责任，对辖区内出现义务教育阶段违规考试招生行为的，一律视为落实中央和国家重大政策不力，要不折不扣推进公校民校招生“一碗水端平”，营造良好教育生态。

来源：南方号“教育观”