广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东民校摇号录取，为谁敲响警钟？

2020-01-21 08:20 来源：南方网 吴少敏 马立敏
字号减小 字号增大

　　广东义务教育民办学校100%摇号录取，有什么影响？公校民校招生“一碗水端平”，将形成怎样的新生态？今起推出广东普通中小学招生政策观察，分析营造良好教育生态的“破”与“立”，敬请垂注。

　　中小学生源“掐尖战”，到了“鸣金收兵”时刻。

　　17日，省教育厅通报的《关于进一步规范普通中小学招生入学工作的指导意见》明确，义务教育阶段对报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取。

　　民校摇号录取，为谁敲响警钟？专家分析认为，此举锁紧了义务教育生源“掐尖战”的大门，有利于进一步营造良好的教育生态，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的教育。

　　屡禁不止的“掐尖”选生源

　　不久前，省人民政府教育督导室对10所中小学违规招生行为进行全省通报批评，并取消今年全省评先评优资格。

　　沉在水底的生源“掐尖战”，再次浮出水面。令人诧异的是，这10所中小学，有民办学校，亦有公办学校。

　　禁止笔试、面试，限制面谈、人机对话，不允许递交简历材料……近几年来，广东在禁止学校变相“掐尖”选生源上不断出招。但随着升学政策越严厉，“掐尖”选生源的手段越隐蔽。

　　记者了解到，有一些学校以面试、评测等名义提前选拔生源，甚至变相联手培训机构“打游击战”，违规举办竞赛活动，并以考试、竞赛、培训成绩等作为招生依据或参考。

　　今年广东规范中小学招生的措施更严、力度更大，必须坚持免试就近入学、义务教育民办学校100%摇号录取、取消各类特长生招生，希望构建一个“一视同仁、平等发展、公办民办学校互不享有招生特权”的良性发展机制，维护良好的教育生态。

　　“民校100%摇号录取，公民校招生一视同仁，就是为‘掐尖’选生源灭火。”中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说。

　　“功利”教育观是主要驱动力

　　“这不仅是为学生减负，也是为家长减负。”一听说民校摇号录取的消息，广州六年级学生家长林女士表示支持。

　　生源“掐尖战”，让家长疲于“应战”。林女士说，看到一些孩子通过参加培训、考试，被理想的民办学校录取时，一家人开始焦虑起来。她为孩子报了3个培训班，还带着孩子奔赴周边城市，以游学、研学的形式参加了4场密考。

　　屡禁不止的“掐尖”选生源，究竟给教育生态带来了什么影响？无利不起早，背后作祟的是“功利”的教育观。

　　“一些学校把社会好口碑、好声誉，完全寄望于招到好生源。”吴颖民分析，学校生源“掐尖战”存在已久，特别是民办学校常以违规手段抢占优质生源。

　　生源“掐尖战”，造成了畸形的教育生态，也加剧了校际之间的不平衡发展。为了拿到民校的“入场券”，许多家长为孩子报名培训班、参加密考，拼成绩，加重了社会的教育焦虑。

　　“抢夺生源太过功利，直接破坏了教育生态。”省人大代表、广东实验中学校长全汉炎说，“掐尖”选生源影响正常招生工作秩序、教育教学秩序，强化“唯分数论”“唯升学论”思想，让学校、教师和家长都过于重视学生的学业成绩，造成课外负担过重。

　　如此一来，学校、家庭忽视了素质教育，忽视了孩子的全面发展和个性发展，长此以往不利于人才的培养。

　　敲响回归教育初心的警钟

　　办好教育，要回答好教育初心的新时代命题。

　　招生问题不仅关系学校招到什么样的生源，更关乎营造什么样的教育生态，能为国家、为民族培养什么样的人才。

　　“学校将精力放到选拔生源上，是一种本末倒置的行为。”全汉炎说，学校的核心工作应该放在提升“加工能力”，即如何提高教学质量、如何促进学生的发展上。因此，学校应用平常心面对新政，回归教育初心，在提高办学质量和办学特色上下功夫，这才是提高学校吸引力和美誉度的关键。

　　“无论是哪类学校，都不能再存在侥幸心理，不能再打擦边球。”吴颖民认为，新的招生政策将有效防止民办学校抢生源，对民办学校有一定的“冲击”。但这对公办学校、民办学校来说，都敲响了一记警钟：生源“掐尖战”行不通了，学校要回归教育初心，按照教育规律，扎扎实实办好教育。

　　有人存在疑问，如何让新的招生政策不折不扣地落地执行？答案很明确，做到“一刀切”，公办、民办一视同仁，让所有学校都不能钻空子提前招生。

　　“规范中小学招生入学行为到了一个十分重要的阶段。”省教育厅副厅长王创表示，将强化对违规招生学校的惩处及问责。同时，压实各级政府履行教育职责主体责任，对辖区内出现义务教育阶段违规考试招生行为的，一律视为落实中央和国家重大政策不力，要不折不扣推进公校民校招生“一碗水端平”，营造良好教育生态。

　　来源：南方号“教育观”

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235