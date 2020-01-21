中小学生不爱吃食堂，只是挑食吗

学校中午一顿午餐餐费14~17元不等，但有的学生一个学期仅在食堂花费40多元。学生嫌食堂的饭难吃，食堂说学生是挑食——

学校中午一顿午餐餐费14~17元不等，但有的学生一个学期仅在食堂花费40多元。学生嫌食堂的饭难吃，食堂说学生是挑食——

一个学期过去了，北京市海淀区高一学生林海的午餐费一共只花去了40多元钱，而他所在的学校食堂，中午一顿套餐就要14~17元不等。“相当于孩子只去吃过三顿，中午就带着牛奶面包，有时候去小卖部买个热狗。”林海的母亲张英（化名）告诉记者。她邀请记者进入这所中学高一家长的微信群了解情况，记者发现不少在校学生对自己学校的食堂运营状况不满意。

而近日的一个消息让家长们有点担心——市场监管总局、教育部、国家卫健委、公安部等四部门联合印发《关于落实主体责任强化校园食品安全管理的指导意见》（以下简称《意见》），明确规定：有条件的中小学和幼儿园餐厅要自营，不准外包；非寄宿制中小学、幼儿园校园内不准设小卖部，已经有的要退出经营。

“不设小卖部，孩子们如何吃饱呢？”张英的疑问代表了不少家长的困惑。为何有食堂却担心吃不饱？“难吃”——这是学生的答案。“挑食”——这是食堂的反馈。中小学食堂，如何能让学生满意？记者采访了当事各方。

身高相仿体重相似，在两所不同的学校就读，四年后，体重相差近30斤

担心孩子吃不饱，并不是个别现象。记者随后走访了北京市朝阳区的一所小学，在门口等候孩子的四年级家长颜宁一肚子“苦水”。由于不允许学生带零食，学校的食堂套餐又不好吃，她只好给孩子准备一些肉松、芝麻海苔等小包装食品放进书包，待吃饭时拌到米饭里，“滋味好一点，哄孩子多吃下一点饭。”颜宁说，“我认为套餐真的不好吃，平时肉类少，而且常常是鸡肉，不是炸鸡腿就是炒鸡片，我猜大概为了成本。”她还向记者展示了学校一周的菜单：每日三菜一汤，看起来营养搭配合理，“但就是做得不好吃，今年稍微好一点了，涨了2元，每餐16元，去年14元一餐的时候，孩子对饭菜不好吃的反映更加强烈。”

颜宁告诉记者，孩子所在学校的班主任每天都要陪餐，并告知学生们如果吃不饱一定要提出来，可以添饭。但是由于口味一般，据她了解，有的孩子宁愿舍弃菜品，用汤泡一泡饭就吃下去，这样的餐饮情况也引起了颜宁的忧虑，她跟记者说，2016年时女儿和朋友的孩子同时进入小学，当时两个身高相仿体重相似的孩子，在两所不同的学校就读，四年后，体重相差近30斤。

班主任陪餐的时候，从教工餐厅打饭，和孩子的套餐风味迥异。孩子告诉颜宁，“往往有虾有鱼，闻起来很香，很馋”。“但是老师也没什么办法，老师们会告诉孩子，每周校长公开日的时候可以和校长反映食堂情况。一步一步来，今年就比往年好了一些。”颜宁告诉记者。

“众口难调”确实是食堂经营的难题之一，尤其是对05后10后的孩子们而言。“有好素的，有好肉的，有不爱葱蒜的。”颜宁这样总结，“我们家长并不是希望食堂尽善尽美，毕竟十几元的餐费确实优惠，我们只希望营养健康，多换一些花样，让孩子们营养跟得上。”

但是在现实中，也有一些中小学食堂很受孩子和家长欢迎。高一学生林海的家长就亲身感受到了这样的落差。在小学和初中，林海就读的学校的食堂口味好、品种多，“那时我们从来没有担心过孩子吃饭的问题，升入高中之后，学校变了，食堂质量明显下滑。孩子们反映，有的时候，菜品有异味，打荤菜的时候，师傅的手还特别抖，一抖就把肉都抖回锅里。”张英说。

一视同仁，是食堂好吃的第一步

在开学初期，张英曾联合家委会同学校年级组长一起“盯”了食堂一周，但据她反馈，只是略有起色而已，改变并不大。他们最希望的是和学校食堂方面有一个良性互动的沟通渠道。因为只要谈到这个问题，食堂大多以“孩子挑食，希望家长教育”为由顶回来。

“但真的是这样吗？食堂不好吃只是学生挑食的原因吗？为什么之前学校不存在这个问题呢？”张英不明白。

带着疑问，记者又走进了几家食堂评价良好的中小学校。在北京市大兴区一所中学，负责食堂管理的王刚老师谈到了自己的经验。“校长、教职工和学生在一个餐厅就餐，餐食完全一样。不另起炉灶，一视同仁，这是食堂好吃的第一步。”王刚告诉记者。

与此同时，学校的食堂向家长敞开，“只要有三个家长一起，提前预约，就可以来食堂试餐。有意见我们会马上考虑。”

同时他们也吸收了一些高校经营食堂的方法，给学生写“心愿菜”的机会，每周换一道新菜。有的学生写到想吃“热狗”，一周后，热狗就出现在学生的餐盘之上。“我们会吸收一些好的建议，比如一些大孩子，想吃麻辣烫这样口味比较重的食物。重油重盐重辣对孩子的生长发育不好，我们就改良了这道菜，在‘酸口’上下功夫，让这道菜变得健康一点。”

上海中学高级教师刘茂祥也介绍了自己学校的经验。同样是“多样化”，无论是早餐、中餐，都提供给学生数十种选择，同样不区分教工食堂和学生食堂，一视同仁。

“学生们爱吃的蛋包饭、烤香肠、小笼包、煎饼、糯米糕等等都以健康清淡的形式出现在食堂。同时，我们的高中生可以离校用餐，用放开竞争的方式让食堂有压力，做得更好。”刘茂祥告诉记者。

刘茂祥曾去云南、贵州等一些省份中小学调研，他发现，除了菜品丰富，有的学校还引入两到三家食堂经营方进入学校，同台竞技。“最终目标是把学生留在学校食堂就餐”。

“食堂的饭菜质量，取决于学校的管理水平”

总结好的学校食堂经验，很多优点是共通的，“菜品丰富”“引入竞争”“师生同餐”等等，听起来并不难，为什么不少中小学食堂，依然无法让家长学生满意呢？

记者在采访中发现，食堂受欢迎的学校，家校沟通往往更顺畅，刘茂祥这样说，“食堂的饭菜质量，取决于学校的管理水平”。

值得注意的是，被家长们评价为食堂条件一般的学校，其实也有自己的苦衷。记者跟随张英走入林海所在的学校，自称主管食堂的李校长接待了记者。他表示，食堂不受欢迎的问题他听到过学生家长的反馈，但是他们也有自己的实际困难。“我们学校是非示范校，不能得到相关补助。市级示范校和区级示范校都能得到一些学生食堂运营的补贴。我们只能自营、自负盈亏，又要聘请经验丰富的厨师，在定价方面又要和标准持平，因此，在菜品的花样翻新方面，很难有所作为。”

这个问题得到了中国教育科学研究院研究员储朝晖的佐证。他表示，这是“学校管理体制的一些原因，学校得到的补贴多少并不相同。比如有的新学校可以做到师生同一个餐厅。但是很多学校此前教师食堂和学生食堂就是分开的，这样运行了很多年，教职工有一些补助在，教师级别不同餐食标准不同。这些在学生食堂中是没有的。”

中小学食堂如何能让学生家长满意？储朝晖认为，应该从管理体系改革上下功夫。“食堂管理目前有统一要求，应该根据学校情况不同有不同倾斜，而不是一个标准、一个尺度。”

家委会的监督权力是否应该得到加强？储朝晖认为，应该引入独立的第三方监管机构。“这个问题反映的是学校管理体系的整体问题，现代学校制度没有完全建立起来，应该逐步规范，避免衍生出更多新问题。”储朝晖最后说。