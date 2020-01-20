佛山33所“星级”心理辅导室公布

记者从佛山市教育局获悉，经学校申报、区教育局推荐，市教育局组织专家组实地考察等形式，佛山市33所学校的心理辅导室被评为第一批佛山市中小学“星级”心理辅导室，将于今年3月“心理健康教育月”活动向全市中小学、幼儿园开放。

记者从佛山市教育局获悉，经学校申报、区教育局推荐，市教育局组织专家组实地考察等形式，佛山市33所学校的心理辅导室被评为第一批佛山市中小学“星级”心理辅导室，将于今年3月“心理健康教育月”活动向全市中小学、幼儿园开放。

此次被评为第一批佛山市中小学“星级”心理辅导室所在学校共有33所，包括“五星级”心理辅导室2所、“四星级”心理辅导室11所、“三星级”心理辅导室20所。其中，“五星级”心理辅导室所在学校为顺德区华侨中学、南海区盐步职业技术学校。

根据要求，获认定星级的中小学心理辅导室要常态化开展心理健康教育“八个一”活动，扎实开展个别辅导和团体辅导，杜绝师生心理危机极端事件的发生。要积极打造学校心育特色品牌，争创省心育特色学校。各级教育部门每年将定期或不定期复查、抽查，对存在问题的心理辅导室实行限期整改，情况恶劣的作降级或停牌处理；获认定的辅导室所在学校，如发生师生心理危机极端事件，将作停牌整改处理，一年后再重新认定。

佛山市教育局相关负责人表示，在今年3月全市中小学幼儿园“心理健康教育月”活动中，将安排33所获认定的心理辅导室向全市中小学、幼儿园开放，推广学校心育工作的有效做法。佛山市教育局还将组建专家库，选拔聘任首批佛山市中小学“星级”心理辅导室建设与运行督导，指导全市中小学科学合理地建设心理辅导室，督促学校扎实推进心育各项常规工作。