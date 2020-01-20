2020北京新高考方案出炉

近日，北京市招生考试委员会发布了《关于北京市2020年普通高等学校招生考试安排与录取工作方案的通知》，文件明确北京市2020年高考时间安排和招生录取工作方案。

新华网北京1月19日电 北京市从2017年高中入学新生起，全面启动高考综合改革，2020年进入考试、招生录取环节的实施阶段。近日，北京市招生考试委员会发布了《关于北京市2020年普通高等学校招生考试安排与录取工作方案的通知》，文件明确北京市2020年高考时间安排和招生录取工作方案。

高考时间安排

2020年高考时间，共计4天。6月7-8日统一高考，考试科目为语文、数学、外语3门科目，每科满分150分；6月9-10日高中学业水平等级性考试，考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，考生自主选择3门。

招生录取模式

北京市2020年普通高等学校招生录取分为本科、高职(专科)两个阶段。

参加本科招生录取的考生总成绩由3门统一高考成绩和考生选考的3门普通高中学业水平等级性考试成绩构成，总成绩满分值为750分。本科阶段的志愿填报与录取投档采用院校专业组方式。一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含多个专业。同一院校专业组内各专业的选考科目要求相同。本科普通批实行平行志愿，设置30个志愿。

高职(专科)阶段采用“统考+合格性学业水平考试”招生模式，专科录取总成绩由语文、数学、外语3门统一高考成绩组成。招生高校根据各专业培养需求从普通高中学业水平合格性考试科目中选定2门作为资格要求，考生相应学业水平考试科目成绩合格方能投档。专科普通批设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个志愿。