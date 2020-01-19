清华等高校公布上千名学生退学名单

这样“严进严出”的具体案例，是对那些想混日子、混学位的学生的一种警示，是严控学风学纪、严肃学位授予制度权威的表现，也是对高校的长期要求。“严进严出”，不是一清了之，高校应该严格执行研究生全流程标准的培养，解决现存人才培养体系中的制度性问题，为符合专业水平、社会需求的人才塑造一个良好的环境，造福学子、造福社会。

据中国之声报道，上个月，延边大学发布公告称，拟清退136名攻读硕士和博士的学生，原因是这些学生没有在学校规定的年限内取得学位并毕业。

近日，又有近30所高校公布了超过1300名硕博研究生的退学名单，其中包括清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。为何这么多高校集中对不合格学生“动真格”？研究生培养“严进严出”是否成为新常态？

入学15年都没毕业！“超过最长学习年限”是被退学主因

延边大学发布了《研究生退学决定公告》，对学校14名博士、122名硕士送达退学决定，被退学的原因是“超过最长学习年限”。退学学生名单显示，有一名学生2005年入学，近15年都没毕业。记者随机采访了一些在校学生，他们大都十分认同学校的做法。

“清退的这些学生，好多已经超出了学习年限还没有被学校清退，所以学校已经给他们留了一段缓冲时间，让他们能够毕业。但是他们还是没有利用好这段时间完成学业。这也能够反向推动在读的这些研究生，让他们更加努力地去学习，更好地把学业完成。”延边大学赵同学说。

类似的情况不在少数，去年3月，广州大学对72名研究生作出退学处理。随即，合肥工业大学、西南交通大学等高校加入了清退不合格学生行列，理由大都是“在学校规定的最长学习年限内未完成学业”。

教育界专家：高等教育质量更受关注，进校门≠学位到手

南京大学教育研究院副院长操太圣说：“以前从本科到研究生教育我们大部分人有一个基本的判断就是，好像入学的时候比较难一点，但是出口相对来说比较松一点，就是所谓的严进宽出。但现在我们从教育部一些出台的政策，能够看到对于高等教育质量的关注，比以前是强调得更多了。”

对于近期高校清退不合格研究生的情况，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，1300多人被清退，和在校研究生数量相比，依然是一个小比例，但这也传达出了研究生招录及毕业情况转变的信号。

“按照高校正常的淘汰率，这个比例依然是一个小比例。但同时也是一个信号，相比于过去研究生的铁饭碗，你只要进门就相当于拿到学位了，这样的一个管理方式有了一些改变，就是对研究生的考核更加依据实际情况，成为一个有规则淘汰、进入的进程。” 储朝晖说。

教育部为高校清退研究生提供底气 同学们，再混日子不可取

储朝晖建议，有志于从事研究生学习的青年学生要调整学习思路，把研究生学习当作正常的学习过程，而不是仅仅作为延迟就业的温室，不辜负珍贵的教育资源，去努力完成学业。

“因为现在我们考研究生很多仅仅当成一个就业的或者是推迟就业，想获得更高的就业竞争力的另外一个路径，这样的想法实际上是有误差的。要真正的参与学习，一定要定位清晰，想上研究生就必须要把时间、精力、心思放在研究生学习上，把学业当成一个基本的学习生活的目标，端正学习的态度。”储朝晖说。

过去，许多高校的确对清退研究生工作比较谨慎、心存顾虑，担心学生无法毕业或导致负面影响，清退工作中尽可能地“小心谨慎”。而教育部一系列文件的出台，明确了方向，也给了高校清退研究生的底气。

这样“严进严出”的具体案例，是对那些想混日子、混学位的学生的一种警示，是严控学风学纪、严肃学位授予制度权威的表现，也是对高校的长期要求。“严进严出”，不是一清了之，高校应该严格执行研究生全流程标准的培养，解决现存人才培养体系中的制度性问题，为符合专业水平、社会需求的人才塑造一个良好的环境，造福学子、造福社会。

总台央广记者 常亚飞​​​​