推动职业院校全面开展职业培训

教育部确定了6个领域的重点建设项目，包括建设200个职业院校标准化培训基地、500个高水平培训实训基地、500个校企深度共建的创业孵化器、100所校企深度共建的企业大学、1000个典型培训项目、2000名培训名师和团队，这些重点建设项目将在近期陆续启动遴选工作。

教育部等14部门《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》（以下简称《行动计划》）专家委员会第一次全体委员大会今天在京召开。会上，专委会成员讨论了专委会章程和重点项目建设方案。

据介绍，《行动计划》专委会委员由行业企业、职业院校、科研机构等领域专家组成，任期3年，其中主任委员一人，副主任委员一人，秘书长一人，委员28人，专委会秘书处设在中国教育科学研究院职业与继续教育研究所。专委会主要负责《行动计划》实施绩效评价、重点项目遴选、数据信息采集、培训年报发布及开展研究、咨询、指导和服务等相关工作。

2019年11月，教育部等14部门印发《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划》，推动职业院校面向全体劳动者特别是重点人群及技术技能人才紧缺领域开展大规模、高质量的职业培训，为实现更高质量和更充分就业提供有力支持。为落细落实《行动计划》，教育部确定了6个领域的重点建设项目，包括建设200个职业院校标准化培训基地、500个高水平培训实训基地、500个校企深度共建的创业孵化器、100所校企深度共建的企业大学、1000个典型培训项目、2000名培训名师和团队，这些重点建设项目将在近期陆续启动遴选工作。