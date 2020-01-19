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寒假复习就靠它！高三各科复习攻略别错过~

2020-01-19 09:29 来源：南方网 唐巧燕
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　　谈到寒假作为自主复习的时间，理应根据个人情况来安排，优先选择自己薄弱的科目进行重点复习。但是呢，每天对每一门课都进行接触还是必要的。那么，具体到各个科目，有哪些相应的复习策略或方法？

　　为此，记者专访了卓越教育洛溪校区教师秦岚，为各位同学支招。家长们赶紧为孩子收藏吧！

　　秦岚老师总结到，高考语文全方位考查学生阅读的“关键能力”。学生需要在阅读广度、数量、速度上下大功夫。语文的复习策略，简而言之：全面培养阅读能力、文学素养和思维品质，注重积累，厚积而薄发。

　　而高考数学则把考查逻辑推理能力作为首要任务，以数学知识为载体，考查学生缜密思维、严格推理的能力。同时，通过各类试题来渗透数学文化，体现数学的创造、发展；以及对数学思维方法的总结、提炼。

　　各科复习策略往下看↓↓↓

　　语文：阅读“关键能力”的培养很重要

　　高度重视“表达得体”题；

　　高度重视与逻辑有关的语言表达题；

　　“警惕”在作文命题和文本阅读题中加入对语言运用的考查。

　　数学：逻辑推理能力要比刷更多题重要

　　要重视基本概念的复习；

　　要重视基本定理、公式的复习；

　　要重视基本技能的复习；

　　掌握入手点（基本思想方法）、了解隐藏点（哪些知识有隐藏的漏洞）、熟悉易错点（比如忽略函数的定义域，数列中n的取值范围等）；

　　要重视数学本质；

　　要重视中国古代数学文化。

　　英语：综合运用能力尽快养成

　　语法训练题要少做，但要精做。举一反三，融会贯通；

　　语篇训练要多做，并限时做。语篇能力的培养，非常重要；

　　利用阅读题篇，复习词汇、句型和语法；

　　重视写作能力的培养。

　　文科综合：学科素养不是一句空话

　　建立学科知识点的结构图，提升综合分析和判断问题的能力；

　　学会用学科术语逻辑地表达观点，立论有据；

　　掌握“目录”学习法、“好题法”，以知识为线索，搜集相关经典题，集约型地练习；

　　“时政拓展”法，在重点知识复习中，适时引入时政复习。

　　理科综合：新知识或拓展信息将更多出现

　　物理学科

　　对物理基本概念的深度理解、内化，形成正确的物理观念；

　　注意情景化的试题素材，解题时注意联系生活；

　　加强解题规范性的训练：比如，方程式尽量写定理、定律的原式；题目给出的关系要用数学式体现在解答中；纯数学的关系只需简要指明；减少冗长的文字说明；加强用数学语言，表达物理过程和物理结果的能力培养。

　　化学及生物学科

　　注重概念和原理的复习；

　　注重审题，了解高考化学及生物试题中的问题情境，提升实际应用能力。

编辑： 罗予岐

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