新高考如何做好职业规划？执信中学把“人才猎场”搬进学校

1月16日，广州市执信中学的操场上，身着绿色校服的同学们有的手握简历，一边在长长的队伍中等待，一边喃喃自语地准备着自我介绍，神色稍显紧张。

名校面对面、模拟人才招聘会、生涯展播活动……1月16日，广州市执信中学的操场上，身着绿色校服的同学们有的手握简历，一边在长长的队伍中等待，一边喃喃自语地准备着自我介绍，神色稍显紧张。

这是广州市执信中学第三届模拟人才招聘会的现场。把“人才猎场”搬进学校，是执信中学生涯教育的品牌活动。面临新高考改革和新中考政策调整，对学生生涯规划能力的培养尤为重要。

为帮助学生发现自己的兴趣和特征，点燃心中主动成长的火种，广州市执信中学举办了以“执信猎场，未来职掌”为主题的模拟招聘会，搭建了一个让同学们亲身体验社会职业分工、了解行业特点的平台。

“我从小便对美术感兴趣，可是刚刚的面试碰壁了，因为企业需要的是建筑设计的人才，和我的规划不一致。”初一（11）班学生谭嘉说，“面试提醒我，理想的职位要求具备什么样的能力，提升交流和应变能力的同时，为将来发展打好基础。”

广东溢达纺织有限公司此次拿出了秋季校招的高标准，提供销售零售类、生产运营类、战略支持类管培生三个方向，供前来面试的同学选择。人力资源部经理曹女士介绍，有些低年级的小同学可能对职位还不明晰，未来图景也比较模糊。比如有的学生来面试销售零售，聊着聊着发现她感兴趣的其实是编程和数字，这种情况就需要她根据候选人本身的特质问问题。

曹女士说，这次模拟面试，一方面旨在让同学们体验面试流程，明晰面试中可能会遇到的问题以及如何回答才能更好地展示自己。另一方面也通过有限时间内的沟通，给同学们科普所学专业和职业生涯规划的匹配度问题，帮助他们挖掘自身优势，甚至延伸到一些行业问题的基础认知。

模拟面试之外，“名校面对面”的活动则给了同学们更多专业选择和发展方向的参考。北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学……37所国内外高校的执信校友志愿回到母校为学弟学妹答疑解惑。

中山大学数学学院大一学生王同学告诉笔者：“学弟学妹们主要询问专业设置和分数线问题，我会根据自己当届的情况来回答，希望真的能帮助到他们。”

“关于生涯教育，老师了解的其实很有限，找到各行各业真实的人来，创设真实的招聘环境，才能讲清楚真实的行业需求。”广州市执信中学校长何勇表示，模拟人才招聘会资源丰富，通过和专业人士的交流，引领学生对未来职业的规划由朦胧逐步变得清晰，这正是举办活动的初衷。

【来源】南方号“广州教育头条”

【记者】马立敏 实习生 唐俊霏

【通讯员】廖晓瑜