发展技能教育 为国家建设培育更多“蓝领”人才

近年来，我国越发重视技能人才的培养培育，通过大力发展技能人才培训教育，改革技能人才评价制度，强化表彰激励，培养造就了一大批“蓝领”人才，为国家建设提供了人才支撑。

2019年5月，第三期“大国工匠”高技能人才国情研修班在中国浦东干部学院举办，70名来自各领域的高技能人才优秀代表开展了为期7天的培训。自2017年第一期“大国工匠”研修班开班以来，每年都有一批高技能人才来到浦东干部学院，锤炼党性修养，了解世情国情，交流碰撞技能。

“我觉得自己是伴随着国家对技能人才的重视，一步一步走到今天的。”在研修班学员、永煤集团车集煤矿高级技师游弋看来，此次国情研修班培训是自己“技能职业生涯里所获得的重要激励”。他还是2017年河南省第一位由职业资格转为技术职称的受益者，成为正高级工程师。

近年来，我国越发重视技能人才的培养培育，通过大力发展技能人才培训教育，改革技能人才评价制度，强化表彰激励，培养造就了一大批“蓝领”人才，为国家建设提供了人才支撑。

健全培养体系，促进人才队伍提质增量

中国队参加全部56个比赛项目，荣登金牌榜、奖牌榜和团体总分世界第一名……2019年8月，中国代表团在第四十五届世界技能大赛上取得了令人瞩目的佳绩。我国自2010年加入世界技能组织后，仅仅通过5届世界技能大赛，就连续两次登顶榜首，这背后的支撑正是我国逐渐完善的技能人才培养体系。

“世界技能大赛只是我国技能人才练兵的一个方面。近年来，我国逐步建立健全了以世界技能大赛为引领、国内竞赛为主体、行业企业岗位练兵技术比武为基础的职业技能竞赛体系。”人社部有关司局负责人说。

为提升技能人才素质能力，除了以竞赛为引领，人社部深入实施《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》，与此同时，推动落实国务院印发的《职业技能提升行动方案(2019—2021年)》，全国31个省份和新疆生产建设兵团均出台了实施方案，筹集专项资金，建立专账和将目标任务分解到位。2019年开展补贴性职业技能培训超过1600万人次，超额完成全年1500万人次的培训目标。

技能人才队伍建设追求“质”的标准，也要有“量”的基础。多年来，我国技工院校为生产、服务等产业一线培养和输送了大批中高级技能人才。数据显示，截至2018年底，全国共有技工院校2379所，在校生341.6万人，每年向社会输送约100万名毕业生。

“为了让技工院校的教育培养更加符合企业和社会用人需求，人社部规划布局技工教育，并印发推进技工院校与国有企业开展校企合作的意见。”负责人介绍，人社部还会同财政部印发了关于全面推行企业新型学徒制的意见，将校企合作上升为技工教育基本办学制度。

完善激励机制，提高技能人才福利待遇

2018年，中办、国办印发《关于提高技术工人待遇的意见》，对提高技能人才的政治待遇、经济待遇、社会待遇等方面提出了明确要求。实践中，该《意见》中的举措已经在不少地方和企业得到落实。

在提高政治待遇方面，中车长春轨道客车股份公司李万君、云南冶金昆明重工有限公司耿家盛等技能人才当选党的十九大代表。有的企业和行业探索实行高技能领军人才在工会等群团组织中挂职和兼职，如中铁电气化局集团巨晓林和中国航天科技集团高凤林先后兼任全国总工会副主席。有的鼓励企业吸纳高技能领军人才参与经营管理决策，如中国航天科技集团每年邀请高技能人才参与职代会、领导干部年度述职考评等工作，发挥技术工人的主人翁作用。

在提高经济待遇方面，有的企业试行高技能领军人才年薪制和股权期权激励，还有的企业设立岗位津贴、带徒津贴等，参照高级管理人员、专业技术人才落实经济待遇。比如，山东豪迈集团职工、第十二届中华技能大奖获得者王钦峰，凭借精湛技术和发明专利，为企业生产解决难题，成为公司十大股东之一。

在提高社会待遇方面，部分省市将高技能人才纳入本地区积分落户政策范围，有的地方通过提供人才公寓和发放房租补贴等方式，解决引进高技能领军人才的住房问题，如深圳市把符合当地产业发展需要的技能人才，纳入人才住房政策适用范围。

为了让更多的高技能人才站在时代的“镁光灯”下，放大典型的带动效应，人社部开展高技能人才评选表彰工作，推荐高技能人才享受国务院政府特殊津贴。据统计，截至目前，全国共表彰260名“中华技能大奖”获得者和3028名“全国技术能手”，共有2729名高技能人才享受国务院政府特殊津贴。

变革观念制度，破除技能人才成长藩篱

近年来，我国对技能人才尤其是高技能人才的需求越来越大。预计未来十年内，我国对技能人才需求将保持不断增长的趋势。

值得注意的是，人才评价的指挥棒，直接影响着技能人才的培养和发展。为了健全完善技能人才评价体系，人社部印发了《关于改革完善技能人才评价制度的意见》，建立健全以职业资格评价、职业技能等级认定和专项职业能力考核等为主要内容的技能人才评价制度；修订颁布《国家职业技能标准编制技术规程》，累计颁布1000多个国家职业技能标准，建立健全职业标准体系。

各级人社部门以企业为主阵地，推进企业职业技能等级认定试点工作。目前，18家中央企业和30个省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团的900多家企业进行了试点，发放职业技能等级证书4万多本。

但是，技能人才队伍建设仍需要破除“学而优则仕”等社会观念，进一步改革体制机制。一方面，“重学历、轻技能，重装备、轻技工，重理论、轻操作”的情况还没有从根本上得到扭转，技能成才对青年和学生的吸引力不强。另一方面，受体制机制等因素影响，技能人才身份和待遇等问题仍有待解决。

“下一步，我部将进一步加大技能人才培养培训、使用评价、表彰激励、宣传引导力度，促进技能人才发展体制机制改革，推动技能人才队伍建设实现新发展。”负责人说。