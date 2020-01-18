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寒假来临，辅导员要提醒家长们注意这些事儿

2020-01-18 08:49 来源：南方网
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　　寒假来了，家长朋友们都准备好了吗？

　　相信在过去的一个学期中，您的孩子一定学到了不少新知识，也一定成长不少。而在接下来的寒假中，很多孩子也将变化很大。有的孩子进步很快，有的孩子则退步了。这其中的差异，在于习惯的不同。

　　一个好习惯的养成，需要坚持！寒假一个月的假期，正是培养孩子好习惯的最佳时期。

　　以下是孩子寒假好习惯一览表，家长朋友们看看对您培养孩子是否有什么启发？

　　学习习惯

　　1.阅读

　　读万卷书，会使孩子的思考力和理解力进一步提升，在学习时，更能举一反三，思维敏捷，在与人交谈时也更加自信，气质非凡。

　　学霸从来都不是天生的，通过后天的努力，每一位孩子都有学霸的潜力。

　　所以，要想教育好孩子，请先教会孩子阅读！

　　2.练字

　　我们常说，字如其人。

　　虽然现在我们逐渐习惯用电脑打字，但是能写一手好字，依旧是一个加分项，尤其是对孩子而言，字迹的工整与否，是很重要的。

　　字迹潦草的孩子，轻则作业重写，重则卷面扣分，很多孩子字写得不好，主要是在小学阶段没有重视练字。

　　对于练字这项基本功，家长不能忽视。寒假期间，可以给孩子准备一本高水平的规范字帖，让孩子每天练习，不追求数量，只追求质量，不追求速度，只看用心程度。

　　写字基础打牢了，只要坚持不懈，写出一手好字就是水到渠成的事情。

　　3.复习预习

　　寒假前期主要以复习为主，通过期末试卷的答题情况分析孩子每个科目的学习情况，总结知识漏洞和薄弱环节，然后利用寒假有针对性地进行复习。

　　既可以查缺补漏，也可以对知识进行巩固，以免一个假期过去，所学知识遗忘过多。

　　预习主要是在开学前期，不宜太早，通过预习新学期的知识，提前了解学习内容，掌握知识脉络，明确学习重点和难点。

　　在新学期开始，能尽快进入学习状态，跟上老师的上课节奏，增强学习信心。

　　生活习惯

　　1.卫生

　　良好的卫生习惯是孩子健康的基础，俗话说“病从口入”，是否讲究卫生直接关系到孩子的健康。

　　家长要培养孩子良好的卫生习惯，例如：早晚刷牙洗脸，饭前便后要洗手，每天晚上要洗澡，勤剪指甲勤理发等。

　　让孩子从小做一个讲卫生、爱干净的人，也有利于孩子的人际交往，毕竟，一个干净的孩子总比一个邋遢的孩子更受欢迎。

　　2.家务

　　现在很多家庭都是以孩子为中心，数个大人围着孩子转，孩子除了学习，什么都不用操心，往往导致孩子缺乏自理能力，更没有做家务的习惯。

　　实际上，这样娇生惯养长大的孩子，不但没有自理能力，更缺乏独立的能力和责任心。

　　家长应该培养孩子做家务的习惯和能力，让孩子有自理能力的同时，更有责任心和同理心，更懂得珍惜他人的劳动成果。

　　3.整理

　　很多孩子，没有整理收纳的概念，书包里总是乱糟糟的，课桌上也堆了一大堆杂物，家里玩具书本更到处都是。

　　整天在凌乱的环境中长大的孩子，耳濡目染良久，会变得没有条理性，甚至容易暴躁焦虑。

　　家长要培养孩子的整理习惯，不但能提高孩子的动手能力，孩子的生活能力也会大大提高。

　　潜移默化中，孩子就会主动做事，作业不再马虎、敷衍，做任何事都会有始有终，孩子成绩自然会得到提高。

　　健康习惯

　　1.作息

　　寒假期间，孩子的作息是个问题，没有学校时间表的束缚，孩子往往容易放纵，晚上玩到很晚还不愿睡觉，早上赖床不想起床。

　　有些家长可能不以为然，认为孩子累了一个学期，让孩子睡个懒觉没什么大不了。

　　这种想法大错特错，要知道，养成早睡早起的习惯，需要日复一日的坚持，而养成睡懒觉的习惯，只需要几天的放纵。

　　寒假期间，孩子的作息时间依旧要健康规律，可以稍微宽松一点，但是依旧要坚持早睡早起。

　　2.饮食

　　作息不规律，就导致饮食也不规律，孩子早上起不来，就总是错过吃早餐的时间，不利于孩子的身体发育。

　　对于正在长身体的孩子来说，健康的饮食习惯很重要，一日三餐必不可少。

　　另外，家长要注意，孩子饮食营养要均衡，不能挑食，也不能暴饮暴食，平时也要注意不要让孩子吃一些路边摊、垃圾食品等。

　　要告诉孩子饮食不健康的危害，让孩子心里有健康饮食的意识。

　　3.运动

　　运动对于孩子来说是非常重要的，心理学研究会发现，孩子所有的智力发展、心理的发展其实都是建立在身体发展的基础上。

　　当他的运动能力越强的时候，其实他的智力和心理能力发展都不会弱。

　　寒假期间，不要让孩子整天宅在家里看电视玩手机，多陪孩子出去运动，培养孩子的运动爱好。

　　在幼年时期，培养孩子的运动习惯，能让孩子有强健的体魄，顽强的意志，合作的精神，这些能让孩子受益终身。

　　俗话说：给孩子金山银山，不如给孩子好习惯。

　　习惯会伴随孩子的一生，帮助孩子养成好的习惯，会让孩子受益终身，家长朋友们一定要重视孩子的习惯养成。

　　【来源】南方号“广东少先队”

编辑： 罗予岐

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