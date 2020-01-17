教育部在部分高校试点“强基计划”

在确保公平公正的前提下，积极探索多维度考核评价模式，逐步建立基础学科拔尖创新人才选拔培养的有效机制。

央广网北京1月15日消息（记者安红丽）近日，教育部印发了《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（也称“强基计划”）。在确保公平公正的前提下，积极探索多维度考核评价模式，逐步建立基础学科拔尖创新人才选拔培养的有效机制。

教育部高校学生司负责人表示，强基计划主要选拔有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。突出基础学科的支撑引领作用，由有关高校结合自身办学特色，重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。

2003年教育部开展高校自主招生改革以来，在探索综合评价学生、破解招生“唯分数论”等方面取得了积极成效。有关调查研究表明，自主招生录取的学生入校后在学业成绩、科技创新、学术论文、升学深造等方面总体表现突出。但近年来，自主招生也面临一些新挑战和新问题，包括招生学科过于宽泛、重点不集中、招生与培养衔接不够、个别高校考核评价不够科学规范、个别考生提供不真实的学科特长材料等，必须通过进一步深化改革，着力加以解决。

教育部在深入调研和总结高校自主招生和上海等地高考综合改革试点经验的基础上，制定出台了《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》，聚焦国家重大战略需求，积极探索多维度考核评价模式，着力解决自主招生中的突出问题，逐步建立起基础学科拔尖创新人才选拔培养的有效机制。2020年起，原有高校自主招生方式不再使用。

强基计划将进一步严格规范招生程序，建立更高水平的公平保障机制。一是严格高校考核。按照国家教育考试有关要求组织实施高校考核，笔试、面试安排在国家教育考试标准化考点进行。面试采取专家、考生“双随机”抽签的方式，全程录音录像。二是完善信息公开公示。规范公开内容，主动接受监督。三是加强违规违纪查处。将强基计划纳入巡视和督导工作范围，建立动态准入退出机制。对于违规违纪行为，按照有关规定严肃处理。

附：强基计划试点高校名单

北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、中南大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、重庆大学、电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学、国防科技大学