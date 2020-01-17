高三寒假这份学习计划快收好！

转眼春节已经临近，高三学生也将迎来寒假，作为高中阶段的最后一个假期，如何充分地利用与安排好这段时间，对于巩固第一轮的复习成果，冲刺下学期第二轮总复习，将起到至关重要的作用。

转眼春节已经临近，高三学生也将迎来寒假，作为高中阶段的最后一个假期，如何充分地利用与安排好这段时间，对于巩固第一轮的复习成果，冲刺下学期第二轮总复习，将起到至关重要的作用。

“十年磨一剑”，在这关键时刻，智慧的父母可以和考生一起制定一份假期学习计划，从时间安排、学习内容、复习效率等方面详细规划，并监督孩子严格执行。

复习计划三步走

“时间安排要合理，张弛有度。每天都安排满满当当和长时间放松都不是良策。”卓越教育鹭江校区陈东玉老师建议，在制定复习计划时可以分为三个阶段进行：

第一阶段：查漏补缺阶段

在年前这个阶段，可以紧凑安排自己的各科目学习。具体科目根据自己的学习情况安排，重点攻克薄弱科目，加强复习和练习。对于感觉困难的知识模块，安排多一些时间，争取在假期中克服它。

第二阶段：休息放松阶段

过年期间，应该有过年的气氛，也是学生适当放松的阶段，可以去走亲戚拜年，也可以和朋友逛逛街，或者看看电影。

第三阶段：巩固收心阶段

年初四即可开启该阶段。这一阶段考生不仅要抓学习效率，更要调整状态迎接新学期。在学习内容上，六个科目都需要安排，但仍可将重点放在薄弱科目。此外要重视总结反思，提高解题能力，主要从题目考察的知识点、易错点、类似点等方面进行思考。

查漏补缺有方法

“一轮复习通常会诊查出考生知识和思维能力上的漏洞，这个假期就是要用精准、高效方法，帮助学生进一步夯实基础。”卓越教育洛溪校区秦岚老师谈到，学生可以充分利用“寒假调整期”，一方面进行各科复习，重视对基础知识的回归；结合知识漏洞，重点发力，做有针对性的辅导和复习。另一方面，重视对错题的整理，反思。在回顾错题的过程中，一定要深挖出错的原因，对知识点及考点彻底吃透、弄懂来龙去脉。

1、梳理知识形成逻辑导图。经历了一学期高强度的练习与考试，高三学生要梳理好自己的知识框架。串联起各科知识点，抓住逻辑脉络，做到看着目录能够将学科这么长时间以来所学的知识有条理的梳理下来，形成自身的逻辑导图。

2、查缺补漏，狠抓基础。经历过多次考试历练，其实不难发现在学习上真正屹立不倒的，往往是身边那些基础最扎实的同学。因此抓紧时间对自身缺漏进行针对性突破是相当重要的。尤其对于自身的弱势科目，夯实基础才是最佳的选择。

3、加快训练速度，提升学习效率。临近考试很多卷子都会扑面而来，很多人都会觉得时间不够，答不完卷子，其实这是不会合理去安排答题的时间。寒假是解决这个问题的最佳时机。学生通过训练提升自己解题效率，寻找解决同类题型的一般性套路。多思考多总结答题技巧，对自身答题顺序进行适当的摸索，合理安排以及达到答题效率最大化。