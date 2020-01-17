华附校长老师提案：建议体育纳入广东省高考必考科目

当今高中生、大学生体质健康呈下降趋势，这与中考体育考试杠杆效应结束后，学生体质达到顶峰并进入高一，然而进入高中后随着学生课业负担加重，学校体育类课程设置及学生不重视体育锻炼等因素影响密切相关，导致高中生体质又出现下滑。

南都讯 记者贺蓓 “建议将体育纳入广东省高考必考科目。”省政协委员、华师附中校长姚训琪，省政协委员、华师附中科研与教师发展处主任、广东省中学生物特级教师夏涛今年两会带来了一个“重磅”提案——《关于将体育纳入广东省高考必考科目的提案》，“这个提案相信会引起大家的关注和不同的声音，但没有关系，不管能否提案通过，能否够实施，我们希望引起社会广泛关注和青少年体质下降问题。”

高中生、大学生体质健康呈下降趋势

1月12日下午，在省政协十二届三次会议教育界别分组讨论现场，夏涛介绍了提案总体情况。他说，据调查显示，当今高中生、大学生体质健康呈下降趋势，这与中考体育考试杠杆效应结束后，学生体质达到顶峰并进入高一，然而进入高中后随着学生课业负担加重，学校体育类课程设置及学生不重视体育锻炼等因素影响密切相关，导致高中生体质又出现下滑。

他说，据调查显示，从1985年至2015年我国青少年体质健康呈下降趋势（注：期间学生体质健康考核标准已向下调整了三次）。一项针对于广东省部分高中的学生体质状况研究显示，尽管学生体质状况总体及格率高出教育部规定的合格率，但在各项指标结果分析后，依然存在许多超低体重及超体重现象。女生在短跑能力方面成绩较差，男生在中长跑能力方面还需提高。作为体质测试的重要项目之一，男生引体向上成绩较差，成为体质综合评定的主要失分项。男性学生对于上肢肌肉群力量和耐力的锻炼严重缺乏，柔韧性也较差。

“体育是德智体美劳‘五育’中的重要组成部分，不可或缺，要武装头脑，首先要武装身体”。夏涛说，但在许多学校，体育课被挤占的违规办学行为毫不鲜见。体育课屡屡被随意挤占的背后，折射出的无疑是体育在学生综合评定与升学指标中权重低、考核严肃性明显不及文化课等问题。

他介绍，该提案依托各官方网站及期刊文献所公布与高中生体质健康及体育教学等相关的主要数据及中学实施体育教育情况进行思考而完成。

重视落实国家体育课程标准和教学内容

于此，提案建议将体育纳入广东省高考必考科目。

提案建议合理调整课程结构，重视体育课程；培养体育兴趣，扭转应试教育；提出合理改革策略，设置高考改革过渡期。“在提出体育加入高考政策及相关意见之前，应广泛征求学校、学生及家长的建议和意见，提出合理有效的改革策略。另外，在提出相应改革政策后，应当设置几年的改革过渡期，为学生和家长留下心理接受的时间以及相应的考试准备。”

提案建议，设置合理化体育高考项目。广泛调研、共同协商、深入探讨整理出一套合理公平的体育高考方案，包括考试时间、考核项目、评价方针及相应评分标准。提案还提供了一套简要方案供参考。

焦点1

体育纳入高考是否可行？

提案中认为，体育纳入广东省高考有据可依。

提案指出，1990年我国颁布了《学校体育工作条例》，其中明确规定了“体育课是学生毕业、升学考试科目。”

党的十八大指出，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，明确指出了培养学生身体健康目标的措施。“它体现出了党和政府对中小学生体质发展的高度重视，是高考加入体育科目的重要法律和政策依据。使得在广东省高考中增加体育科目变得有章可循、有法可依。”

提案认为，其余省市也提出了对于高考加入体育科目的设想，例如山东、上海、江苏等。

广东部分高校省政协委员也曾在过去广东省“两会”中发出呼吁，希望在中学教育阶段（包括招生考试）加强对体育健康教育的重视。

焦点2

各地市是否有经验基础？

此外，提案认为，各省市对体育考试重视程度提高，且有体育中考的成功经验借鉴。

提案指出，近年来，随着各地对升中考试的改革，纷纷将体育测试作为升中考试的重要组成学科和评价手段，如2013年，东莞市中考将体育纳入升中考必考科目，体育中考分值从原本的50分升至60分，高于生物、地理、历史的考试分值。

广州市在多年实施将体育纳入升中考必考科目后，不断研究和完善，2019年8月6日，广州市教育局发布《关于印发广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见的通知》，明确从2021年开始，广州中考体育与健康考试分数提高至70分，跳绳、中长跑满分难度提高，加入足球、篮球、排球“三大球”为选考项目。“这些成功的做法说明，广东省对体育考试的重视程度越来越高，同时也表明了体育考试在中学实施的可能性”。

提案提供的简要参考方案：

体育高考科目分为必选和自选两种，考试内容主要为跑，跳，投，球。

跑，为必选项目，可综合性考核学生的速度、耐力、肺活量等，可以设置男子1000m跑，女子800m跑。参考国家学生体质健康标准，高三男子1000m满分为3′20″，80分为3′45″，及格为4′35″；高三女子800m满分为3′20″，80分为3′46″，及格为4′36″。

跳、投还有球为自选项目，可从中挑选一个进行考试，参考国家学生体质健康标准及2019年广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准，可以设置立定跳远（男子满分255cm，女子满分207cm）、立定三级跳远（男子满分7.6m，女子满分6.5m）、实心球（男子满分11m，女子满分8m）、铅球（男子满分10.2m，女子满分7.5m）、一分钟跳绳（男女满分176下）、引体向上（男）（满分18个/分钟）、仰卧起坐（女）（满分55个/分钟），另外还可增添足球、篮球、排球等球类运动考核。建议必选项目得分占总分60%，自选项目得分占总分40%，两项分值总分为考试分数。

而体育在高考中的计分方法可参考以下三种方式：一、可以在高中的学业水平测试中增加体育科目，分值可分为A，B，C，D共4个等级。在高考报考志愿的时候可有高校录取时定制录取等级。二、可将体育考试成绩直接加入高考分数中，可定分数30~50分为宜。三、考虑到由于体质健康问题（如体重过轻或过重等）而无法承受1000m或800m耐力跑的学生，体质指标正常的学生仅参加男子1000m或女子800m耐力跑项目的考核，而体质指标不在正常范围内的学生则可选择仅参加前文所述自选项目的考核，所得考试分数根据议定的计分方法纳入高考。