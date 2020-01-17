广东高考舞蹈术科统考开考：成绩将于春节前公布

15日下午，2020年广东省普通高考舞蹈术科统考面试在星海音乐学院举行，近1500名考生参加考试，人数比去年略有上升。

腾跃、旋转、下腰……一连串动作一气呵成。15日下午，2020年广东省普通高考舞蹈术科统考面试在星海音乐学院举行，近1500名考生参加考试，人数比去年略有上升。这是广东省第二年组织舞蹈术科统考，本次考试将于1月17日结束，考生成绩将于春节前公布。

在选考舞蹈类型上，中国民族民间舞仍然是“大户”，占总报考人数的一半以上。广东省教育考试院副院长范韶彬介绍，今年全省报考舞蹈术科统考的考生人数共1478人，其中，中国古典舞351人、中国民族民间舞750人、芭蕾舞33人、现代舞 215人、当代舞129人。舞蹈术科统考分机考和面试两个部分，其中，机考部分包括舞蹈基础和音乐基础知识2个科目，面试部分包括基本功、舞蹈片段和命题即兴表演3个科目。

本次考试的考务组织管理采取五大“随机”措施，确保考试公平公正。星海音乐学院招生办主任刘文娟介绍，这些措施包括，随机安排考生考试时间和考场、随机安排考生考试组别和考试顺序、随机生成考生面试序号替代考生准考证号及姓名、随机安排考场技术员和考务员、随机编排考官、监察员，切实严肃考风考纪，确保考试公平公正。

按照考试大纲要求，结合不同层次、不同水平考生，制定统一的评分标准，为“一把尺子量到底”提供标准和依据。刘文娟介绍，评分过程中，主考、组长和仲裁组全程加强评分质量监控，确保每位考官严格执行评分标准，做到评分前后一致、标准统一，确保考试评分客观公正。

本次考试由来自全省11所高校的57名考官参与面试评分工作。据悉，所有考官一律要求无直系亲属或重要利害关系人参加今年舞蹈术科统考，所有考官均要求具备高校中级及以上职称，担任科组长的必须是具备副教授以上职称的资深专家。考官和考务人员全部按照舞蹈统考考试大纲和机考要求接受业务培训，做到不参加培训不准上岗，不明确职责不准上岗，不掌握评分标准不准上岗，不遵守纪律不准上岗。

此前，2020年广东省普通高考音乐术科统考已于1月2日在星海音乐学院开始，于13日圆满结束。报考人数共9623人，人数与去年持平。

【来源】南方号“广东教育头条”

【记者】杜玮淦

【通讯员】粤考宣