情暖心暖，让爱传递！广州这所学校的师生家长“福袋传城”新春送温暖

1月16日，广州市海珠区宝玉直实验小学来自65个班级的师生和家长义工齐聚学校，举办了一场暖意盎然的“宝实福袋，温暖传城”爱心活动。

1月16日，广州市海珠区宝玉直实验小学（以下简称“宝实小学”）来自65个班级的师生和家长义工齐聚学校，举办了一场暖意盎然的“宝实福袋，温暖传城”爱心活动。

清晨7点半，宝实小学开始全校募捐，由家长义工和学生代表一起收取米、油、文具等捐赠物资，并做好登记工作。据介绍，老师们发出倡议，让学生亲自挑选募捐物资并带回学校，而非由家长代劳，“希望他们能通过实实在在的行动，真切感受献爱心的过程。”

在现场，三年级的梁同学兴奋地向记者展示着她挑选的文具盒，“希望收到礼物的小朋友也能用上新文具，我们一起努力学习成长。”

宝实小学学生为松鹤养老院带去精彩演出（校方供图）

宝实小学学生探访社区街友（校方供图）

半天时间，福袋传城活动共募捐食用油704瓶，米1119袋，以及千余件文具。16日下午，物资以新春福袋的形式，由教职工、学生代表和家长义工代表团陆续送往沙园街道和南石头街道所属的社工站、贫困户、残障户和敬老院，以及海珠区教育局和两条街道对口的扶贫山区梅州大埔县的贫困村贫困户等，向他们送上新年的祝福。

家长陈女士表示，“非常荣幸能多次参与学校的公益活动，以后亦会全力支持。也希望孩子们能从中感受到爱的传递和人与人之间的尊重。”家长吴先生告诉记者，“这类活动是一次爱心的传递，更是一次家校教育的展现”。

宝实小学校长赖海虹感谢家长们对于学校公益活动的支持，家长们以身作则的姿态正潜移默化的影响着孩子们，“润物细无声，这才是教育。”赖校长表示，2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年，学校组织今天的活动希望能为贫困地区传递一些光和热。她还介绍到，除了每年新春的送福袋活动，从1月7日开始，学校每周五都将组织环保垃圾回收活动，以及组织学生和家长参与各类社区义工活动。

【采写】南方网记者 翁子盈

【图片】实习生 陈宁佳 （部分为校方供图）