“数字学术背景下粤港澳大湾区资源建设与学科服务”研讨会在华工举行

为了更好服务高水平大学建设和社会创新驱动发展，促进数字学术背景下粤港澳大湾区图书馆文献资源建设及学科信息服务研究。

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员/陈奕）为了更好服务高水平大学建设和社会创新驱动发展，促进数字学术背景下粤港澳大湾区图书馆文献资源建设及学科信息服务研究，1月15日，数字学术背景下粤港澳大湾区资源建设与学科服务研讨会在华南理工大学成功举行。

华南理工大学副校长朱敏在开幕致辞中表示，华南理工大学在粤港澳大湾区建设和发展的过程中，在引领湾区科技创新、创新性人才培养等方面做出了积极贡献，为粤港澳大湾区创新驱动发展贡献华工的智慧和力量。学校正在筹建广州国际校区图书馆和广州科技图书馆，未来将实现一校四馆，协同发展。希望湾区图书馆进一步加强共建共享，发挥“1+1>2”的联合效能，建立科技信息、科技数据和科技文献的保障体系和服务体系，助力学校“双一流”建设和粤港澳大湾区科技创新。

研讨会上，学校图书馆负责人汇报了“粤港澳大湾区图书馆科技文献协作联盟”2019年工作情况，通过开展重大科研项目科普化，面向湾区企事业单位开展重大专项知识产权评议服务与第三方成果评价，开展文化科技融合讲座、湾区馆员培训、发布大湾区专利盘点智库研究报告等，促进了湾区图书馆的合作共建，融合发展。未来，联盟将以“校地共建”广州科技图书馆为契机，织好”文献资源”一条纽带、转活“科普科研”两个轮子，做精“讲座、展览、竞赛”三件事情，服务湾区科技创新与社会融合发展。联盟工作获得了广东省科技厅及与会代表一致肯定。

来自清华大学、上海交通大学、华中科技大学等高校图书馆以及广东省科技图书馆、广州图书馆等单位的专家学者，围绕“数字人文”、“湾区建设及产业发展信息服务”等进行了深度交流探讨。

据介绍，粤港澳大湾区图书馆科技文献协作联盟于2018年10月成立，由华南理工大学图书馆牵头组织，大湾区11城高校及广州、深圳、东莞、佛山等主要城市图书馆42家共同倡议成立。联盟成立后，获得广东省科技厅正式立项支持，带动了湾区图书馆科学普及和文化活动的建设。华南理工大学图书馆以联盟工作为抓手，以科研为引擎，加强人才队伍建设，获得国家、省部级和校级等各级别的科研立项35项。

此次研讨会由华南理工大学图书馆承办，学校副校长朱敏，广东省科技厅引智处、广东省高校图工委、广东省图书馆学会以及清华大学图书馆等单位相关负责人及专家学者共70余人参加了此次研讨会。