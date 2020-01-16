职业教育国家学分银行运行

与商业银行零存整取的储蓄方式相似，学习者平时零星学习可以得到学分，这些学分能像货币那样被存储在国家相关部门授权的机构，当达到一定标准之后，还能兑换相应的学历和非学历证书。

“我们应该有不一般的学校，男孩儿和女孩儿们在成年后还应当接受教育。那个时候，每一个村子应该都是一所大学……”一个多世纪前，梭罗在《瓦尔登湖》中描绘了这样一个美好的教育愿景。

如今，这一愿景正在成为现实，而实现的媒介就是“学分银行”。与商业银行零存整取的储蓄方式相似，学习者平时零星学习可以得到学分，这些学分能像货币那样被存储在国家相关部门授权的机构，当达到一定标准之后，还能兑换相应的学历和非学历证书。

这究竟是一家什么样的银行？建设进展情况如何？学习者从“开户”到获得相关学习成果的路径是怎样的？

试水：职教国家学分银行建设基本就绪

站在台上，拿着“00001号”证书，广州城建职业学院的林励昂笑容灿烂。2019年11月6日，国家职教改革“1+X”建筑信息模型（BIM）证书首发式在河北廊坊举行，包括林励昂在内的288人获得首批BIM证书。

随后，他们的证书成果存入了职业教育国家学分银行个人学习账号。这也就意味着，他们可通过学分银行对该学习成果按标准和程序进行认定，从而免修相应部分院校课程的学分。

2019年初颁布的“职教20条”提出，加快推进职业教育国家学分银行建设，探索建立职业教育个人学习账号，实现学习成果可追溯、可查询、可转换。国家开放大学在前期的项目研究和试点实践基础上，肩负起了参与职业教育国家学分银行制度顶层设计和建设的重任。

“学分银行可以很好地服务于职业教育国家标准和培养培训体系建设，又能进一步推进职业教育模式改革，比如产教融合等。”在国家开放大学副校长、国家开放大学学分银行（学习成果认证中心）主任李林曙看来，学分银行要首先关注职业教育领域的学习成果，以及成果拥有者的需求，开展个人学习账号建立以及学习成果登记、认定、存储与积累，尝试学习成果转换，促进学历证书与职业技能等级证书互通，助力我国职业教育现代化。

“目前，职业教育国家学分银行建设工作已基本就绪。运用人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术建设的职业教育国家学分银行信息平台和职业技能等级证书信息管理服务平台，经过试运行，效果良好、运行平稳。”据国家开放大学党委书记、校长荆德刚介绍，学分银行已为31个省份教育行政部门和新疆生产建设兵团教育局、1828所院校、14家培训评价组织建立了业务管理账号。

路径：学习成果的认定转换是关键

“一个银行若没有基本的利率标准和相应的存取兑换标准，哪叫银行？那只是一个仓库。”李林曙说。

他认为，学分银行不光是建立一个账户，把成果存进去那么简单，更重要的是把成果按照一定标准有序存放（或码放）起来，与学分银行中其他学习成果可以进行比较。通过比较，显示出学习成果的价值，这个价值就是账户的主人通过学习成果存储和积累状况表现出来的学习能力和职业生涯发展能力，这也是学分银行应用价值所在。

而认证和兑换标准直接影响学分银行的权威性。“认定学分的规则是什么？一个学分里对应的学时是多少？对应了哪些学习目标？能换取什么样的学习成果？这些都应该是公开透明并经得住考验的。”国家开放大学学分银行（学习成果认证中心）常务副主任鄢小平说。

为此，国家开放大学在前期研究基础上，对国家职业标准、教学标准以及院校内外教育教学培训现状开展了专项调研，根据我国职业教育培养培训规律性要求和教学实际，总结形成了学分银行记录职业教育培养培训学时学分规则，即职业教育国家学分银行学时学分记录规则，也可简称“学分认定规则”。单位用户和个人用户可以到学分银行平台来进行学习成果登记，按照认定规则来认定学分，进行存储。

学分银行的一端是学习成果携带者，另一端则是颁证机构。国家开放大学学分银行试点建立了学习成果互认联盟，组织专家对申请入盟的机构和所属的学习成果进行审核，审核通过后向社会发布联盟机构名册和学习成果名录。根据发布的名录和转换规则，学分银行面向储户开展学习成果认定、积累和转换业务。

“下一步，期待国家出台相应的引导性政策，使得机构的参与度首先活跃起来，从而让学习者不仅可以获得更多学习路径，还可以有更多成果转换的选择机会。”李林曙说。

未来：搭建终身学习“立交桥”

“一个甘肃的打工者想要去广东打工，他不再需要花费很大的住宿、时间等成本，在广东当地学习培训拿到某一个岗位证书，而是可以在甘肃本地提前进行学习，拿到经学分银行权威认定、用人单位认可同质等效、可以迁移的学习成果，真正做到整装待发。”

李林曙假设了一种理想的学习场景：在不久的将来，学习者在不同的单位、场所和时间内，所拥有的不同学习成果，若存在等价交换的价值和内容模块，可以经过学分银行这一权威机构的认定，实现用人单位的认可。“这对打工者，特别是职业岗位从业者而言，不是很好的事儿吗？”

“国开充分依托学分银行制度优势，为学习者后续的学习开通一条上升路径。在这条路径上，会有相当庞大的各类教育企业提供相关的产品和服务，推送符合个人成长发展需要的学习资源。”鄢小平介绍。

由此可见，建立学分银行制度，并不是简单地针对传统正规教育、正式学习成果的单一路径的认定、建立和转换，而是使通过不同方式、不同途径获得的学习成果以及原本认证无门的各类学习成果，能遵照一定的标准和规则得到认证认可、点滴积累以及合并承认，最终实现零存整取，兑换相应的学历学位证书或非学历证书。

“学分银行的核心价值在于促进全民终身学习。未来，学分银行可以实现不同类型学习成果之间的横向沟通与纵向衔接，推动优质资源共享，为不同人群搭建终身学习‘立交桥’，促进人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会建设，助力服务全民终身学习的教育体系构建。”李林曙说。