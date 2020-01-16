出国留学 抓好这些关键词

2020申请季进入收获阶段，新一年的申请季还会远吗？留学圈有哪些新政策、新变化？2020年又有怎样的趋势？以下关键词中有答案。

2020申请季进入收获阶段，新一年的申请季还会远吗？留学圈有哪些新政策、新变化？2020年又有怎样的趋势？以下关键词中有答案。

留学关键词之人数、人群

启德教育日前在京发布《中国留学市场2019年盘点与2020年展望》，数据显示，2019年中国学生赴美留学人数最多，一年留学新签人数为9.9万。之后依次是英国、澳大利亚、日本、加拿大、韩国、德国、法国、俄罗斯、新加坡、新西兰。

2019美国《门户开放报告》显示，在美高校留学的国际生连续四年超百万，其中，中国作为美国第一大生源国的地位保持不变，2018-2019学年中国学生数量达369548人，占国际生总人数的33.7%，同比增长1.7%。不过，整体来说，增速仍是放缓。

英国大学和学院招生服务中心（UCAS）发布的数据显示，英国大学总申请量从2018年的636960份增加到2019年的638030份，其中欧盟以外国家和地区的申请量增加了13%，来自中国的申请数量最多。

启德留学客户服务数据则显示，2018/2019学年英国硕士申请量较上一学年增长了32%。琥珀教育广州分公司2018/2019学年的数据也显示，向英国各大院校递交的一万多份学生申请中，申请最多的依然是硕士，占93.75%左右，其次是本科，占5.06%左右。

业内人士提醒，近几年申请英国留学的学生数量剧增，部分英国大学无法及时跟进申请，将会严重影响学生的留学进度,因此建议学生还是尽早申请。申请研究生的同学，最迟大三上学期就要做准备了，便于利用好时间查漏补缺。

留学关键词之签证政策

2019年，为了吸引更多留学人员和引进人才，包括英国、加拿大、澳大利亚、日本等留学国家放宽了毕业工作签证政策。如2019年3月16日，英国教育部与国际贸易部联合发布新的国际教育战略，从英国院校毕业并获得本科学位及以上的学生签证有效期将延长。PSW签证的即将恢复，也给去英国留学的学生带来工作机会。有业内人士分析，2020年英国的留学政策有望继续往相对宽松的方向发展，预计留英中国学生人数将会持续增长。

留学关键词之高考成绩国际化

随着高考综合改革的不断推进，中国的高考成绩被越来越多的世界名校认可和接受。

英国方面，目前剑桥大学、伯明翰大学、埃克塞特大学等多所院校承认中国高考成绩。美国接受高考英语成绩来替代托福的学校数量在逐渐增多，如圣路易斯大学、佛蒙特大学和奥本大学等。目前澳大利亚已有超过一半的大学认可中国高考成绩，其中有7所澳大利亚“八大”名校承认中国高考成绩。加拿大多所知名大学承认中国高考成绩，考生凭平时成绩和高考成绩就可申请。此外自2019年起，中国高中毕业生可凭高考成绩直接申请德国本科，无需在国内大学注册，也无需参加德适考试。

留学关键词之出国考试

2019年是托福考试持续变革的一年，托福官方通过不断调整考试政策来优化考试内容及流程，希望能以此提升考生考试体验。今年以来，托福考试的调整包括增加了考试场次、缩短了考试时间、加快了出分速度、延长网考报名截止日期等。

雅思考试主办方宣布在上海、广州、重庆的机考中心加设雅思考试机考晚间场次。目前，北京、上海、广州、重庆四地的机考中心为大家提供雅思考试机考模式，与纸笔模式并行，考生可以自由选择。此外，雅思考试费用也有所上涨。

2020年趋势：

名校申请难度更大

近几年，留学申请难度逐步增加。具体有两大表现：一是不少大学提前关闭相关热门课程的申请；二是留学申请中学校背景相关要求提高。据此，业内人士分析，预计2020年申请难度将会进一步加大。

从留学行业来看，2019年出国留学人数增速平稳增长，其中研究生留学增长更明显，长尾需求如微留学（插班和学游）等需求较突出，留学前端的素质提高，留学后辅导以及实习就业业务成长明显。留学行业的发展回归基于客户需求和体验的满足，构建内容和产品服务的核心竞争力，新技术和数据化的利用更为明显。