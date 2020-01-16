广州市卫健委：尽早启动托育机构备案工作

根据相关规定，已登记的托育机构要向卫生健康部门备案。市卫生健康委表示，将协调各相关部门，根据国家、省的推进情况，尽早启动市托育机构备案工作，同时将完善科学育儿指导体系。

2020年新年伊始，广州市婴幼儿照护服务工作迎来新开端。日前，为推进全市婴幼儿照护服务工作发展，广州市卫生健康委组织举办3岁以下婴幼儿照护服务工作培训班。

上月底，国家卫生健康委印发了《托育机构登记和备案办法（试行）》，国家“托育机构备案信息系统”也于近日上线。广州日报全媒体记者了解到，广州市市场监管部门已在全市企业名称自主申报系统及经营范围库增加相应的行业表述及经营项目，目前已有152家企业在市场监管部门增加了3岁以下婴幼儿照护服务作为经营范围。据介绍，托育机构备案工作也即将正式启动。

此次培训班对3岁以下婴幼儿照护服务发展相关政策、托育机构登记备案规定及系统使用、消防安全管理、托育机构卫生保健与评价、托育机构从业人员培养等进行解读。培训班邀请省卫健委、市发展改革委、市住房城乡建设局、市市场监督管理局、市社会组织管理局、广州市消防救援支队、市妇女儿童医疗中心和市妇女儿童社会服务中心等单位专家或相关负责人作专题授课。

市、各区卫生健康部门有关负责人、部分3岁以下婴幼儿照护服务机构负责人共约200人参加培训。

广州建立托育工作联席会议制度

据介绍，广州市委市政府高度重视本市婴幼儿照护服务工作，市领导多次作出重要批示，要求加快推进本市3岁以下婴幼儿照护服务工作。2019年4月，国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》。随后10月份出台了《托育机构管理办法》、《托育机构设置标准》、《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》等文件。2019年7月份，经市政府同意，广州建立3岁以下婴幼儿托育工作联席会议制度，明确了18个相关部门或单位的工作职责。

在国家政策的指引下，广州市各相关职能部门、政协、行业协会等各有关方面积极作为，推进广州市3岁以下婴幼儿照护服务工作。市卫生健康委协同相关部门开展了大量调研和座谈，听取相关方意见，掌握广州市基本情况和国内其他省市的现状和做法，与各联席会议成员单位等沟通，起草了《广州市推进3岁以下婴幼儿照护服务工作实施方案》，多次征求意见并召开专家座谈会，目前待报送市政府审议。

托育机构

要向卫健部门备案

过去，托育机构大多以“教育咨询”等作为经营范围进行登记。2019年9月起，广州市市场监管部门已在全市企业名称自主申报系统及经营范围库增加相应的行业表述及经营项目，并将企业信息同步推送广州市商事登记管理信息平台，各区市场监管部门负责营利性托育机构的登记注册。据了解，目前已有152家企业在市场监管部门增加了3岁以下婴幼儿照护服务的经营范围。

根据相关规定，已登记的托育机构要向卫生健康部门备案。市卫生健康委表示，将协调各相关部门，根据国家、省的推进情况，尽早启动市托育机构备案工作，同时将完善科学育儿指导体系，加强对家长科学育儿指导；落实相关政策，着力推动增加托育服务供给；加强对托育服务综合监管等各方面全面推进各项工作开展。