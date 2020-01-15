院校分散考点集中，2020年艺术校考迎“大变”

通知中公布了广东省8个校考考点组织艺术类专业校考的普通高等学校名单、校考科类、校考专业及考试时间。据通知要求，本次校考考场分布于深圳、佛山、广州三地，考试时间最早2月1日开始，最迟到3月14日全部结束。

南方网讯（记者/张俊伟）1月13日，广东省教育考试院官微发布《关于2020年全国部分普通高等学校在我省校考考点组织艺术类专业校考的通知》。通知中公布了广东省8个校考考点组织艺术类专业校考的普通高等学校名单、校考科类、校考专业及考试时间。据通知要求，本次校考考场分布于深圳、佛山、广州三地，考试时间最早2月1日开始，最迟到3月14日全部结束。

根据2019年12月11日教育部发布《严格规范做好2020年普通高校特殊类型招生工作》内容要求：2020年艺术类专业考试中，除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含参照执行的少数高校）外，其他高校不再组织美术学类、设计学类省级统考所涵盖专业的校考。因此，2月开始在广东省举行的艺术校考，可以说是新艺考改革的“入水”试。

根据教育部确认的名单显示，2020年独立及参照独立设置本科艺术类院校成员达到了“30所”+“18所”。以美术类为例，本次广东省校考美术本科院校达14家，约占总数1/3。在联考+校考的制约下，考生质量将得到更有效保障，但是考生数量将有一定幅度下降。一尚美术教育创始人周岚校长在接受记者采访时表示，今年广东校考，结合国家教育部办公厅《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》参照对比，主要有几点变化：“在省内设点院校逐步减少，相当一部分如中央美术学院、西安美术学院、天津美术学院、南京艺术学院等院校均在临近省份或者本院设置考点。”院校考点在全国范围内分散的同时，广东的考点就比较集中：“参加本次校考的院校46所，其中广州地区34所、深圳地区9所、佛山地区3所，设点分布相对集中。而且各大院校考试时间安排也很紧凑，2月份内就基本完成省内设置考点的全部院校考试，只有个别院校在3月14日结束。”另外，周校长还透露：“随着国家对粤港澳大湾区的建设政策，今年还有针对广州美术学院增加佛山校区的招生事宜，广州美院会比往年增加近300人的本省录取指标，对于广东省内的学生来说是个前所未有的福利政策’。各位考生和家长可以从广州美院招生办了解详细情况。”

针对这些变化，周校长建议考生首先要做好校考院校的筛选与报名，要放眼全国各大考点，通过官方网站了解全国考点的分布情况及考试时间。提前安排好学生的考试行程，包括行程计划、住宿安排、考点踩点等。另外，鉴于考试方向细化、科目门类众多的新艺考特色，学生一定要结合自身实际情况理性报考、科学报考，切忌盲目跟风。周校还特别提醒：考生在往返考场时，要考虑春运期间的交通情况，尽量避免因春运影响参加校考。