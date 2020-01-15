广东省政府工作报告：力争高等教育毛入学率达50%

今年，报告提出要大力发展学前教育，抓好乡村小规模义务教育学校和乡镇寄宿制学校建设，推动普通高中优质特色多样化发展。

14日上午，广东省省长马兴瑞在省第十三届人民代表大会第三次会议上作政府工作报告。

今年广东教育工作如何做？记者独家梳理了政府工作报告中的“教育”关键词。

加大学前教育学位供给

去年，广东加快发展各级各类教育，公办园和普惠性民办园在园幼儿占比提高至78%，义务教育优质均衡发展。

今年，报告提出要大力发展学前教育，抓好乡村小规模义务教育学校和乡镇寄宿制学校建设，推动普通高中优质特色多样化发展。

在今年的十件民生实事中，“保障学前教育学位供给”登上首位，目标新增公办幼儿园学位100万个，实现公办幼儿园在园幼儿占比达50%、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达80%以上的目标。

十件民生实事四件涉教育

记者盘点发现，今年的十件民生实事中，有四件都涉及教育：

第一件，保障学前教育学位供给，目标新增公办幼儿园学位100万个。

第二件，健全学前至普通高中各学段生均经费保障制度，要求义务教育生均公用经费拨款标准继续保持在全国前列。

第六件，新一年“厕所革命”要支持1700所以上中小学厕所改造。

第九件，加大食品抽检力度和食品安全信息透明度，特别提出要实现全省学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，推进校园食品安全。

办好学校思政课

做好大中小学思想政治理论课，为青年人扣好人生第一粒扣子，打好亮丽的“中国底色”，成为今年教育工作的重要一环。

报告明确，要全面提升各级各类教育质量。坚持教育优先发展，深化教育领域综合改革，办好人民满意的教育。落实立德树人根本任务，办好学校思想政治理论课。

高等教育毛入学率达50%

报告指出，去年广东高职院校扩招12万人以上，高等教育毛入学率提高了4个百分点。

根据规划，今年广东要力争高等教育毛入学率达50%。

新建迁建高校项目持续推进

为促进教育均衡发展，一批新建迁建高校项目将持续推进。

去年，广东在东西两翼和北部生态发展区布局建设9家高水平医院和4家省实验室，启动新建迁建8所高校，省职教城首期工程交付使用。

今年，广东将继续实施高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划和“创新强校工程”，持续推进高水平大学、高水平理工科大学和重点学科建设。加快新建迁建高校项目建设，积极推进深圳理工大学、中山科技大学等筹办工作。推进高职扩招提质，加快省职教城二期建设。

筹办大湾区大学

报告指出，去年广东与港澳共建13家青年创新创业基地，香港科技大学（广州）启动建设。

今年，广东将实施“湾区通”工程，大力推进港澳青年创新创业基地建设，推动在粤工作生活的港澳居民民生方面享有本地市民待遇，积极推进粤港澳合作办学，包括大湾区大学筹办工作。

以教育促进人才引进。拓展全球化引才引智渠道，为归国留学人员和外籍人才在住房、子女教育等方面提供更加便利的服务。

【来源】南方号“广东教育头条”

【记者】钟哲 吴少敏