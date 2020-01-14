乡村美术教师培育计划·“童绘课堂”联手，乡村美育进清远

素质教育是当今教育事业的主题，而美术教育又是九年义务教育阶段全体学生必修的基础课程，在实施素质教育的过程中具有不可替代的重要作用。国家和社会对美术教育的重视，为美术教育的发展创造了新的机遇，但在广阔的乡村中小学里，基础教育中美育的现状却不容乐观

南方网讯（记者/张俊伟通讯员/卢志芳）素质教育是当今教育事业的主题，而美术教育又是九年义务教育阶段全体学生必修的基础课程，在实施素质教育的过程中具有不可替代的重要作用。国家和社会对美术教育的重视，为美术教育的发展创造了新的机遇，但在广阔的乡村中小学里，基础教育中美育的现状却不容乐观。美术教育在乡村普遍缺失，由于美术教育资源和条件的限制，从事美术教育的教师普遍匮乏，使得乡村学生的美育难以得到发展。

2020年1月9日下午，乡村美术教师培育计划•清远站暨“童绘课堂”培训启动仪式在广东岭南职业技术学院清远校区博雅报告厅举行。据悉，广东省许钦松艺术基金会于2018年启动了乡村美术教师培育计划，广东省岭南教育慈善基金会联合多家机构也于2019年发起“童绘盒子”乡村美育项目。本次活动，就是将两个优质的项目结合起来，撬动更多社会资源，为乡村美术教师注入新的活力，为乡村教育带来新的希望。

中国美术家协会顾问、中国艺术研究院研究员、博士生导师、广东省许钦松艺术基金会理事长许钦松在活动中介绍了自己在老师的培养下，18岁就发表了人生第一篇美术作品，激励他从此走上艺术之路的经历。并指出，教师是非常神圣而责任重大的灵魂工程师，教师对于孩子的成长有莫大的引导作用。希望活动能增进大众对乡村美育现状的了解和对乡村美术教师的关注，影响更多人参与乡村美育工作，以改变当前乡村中小学美术教育条件。

广东岭南职业技术学院公益慈善学院执行院长、广东省岭南教育慈善基金会秘书长王胜强表示，希望通过美育让乡村孩子有文化自信，让乡村美术老师得到社会的重视，引领更多优秀的艺术专业老师扎根乡村。同时希望联动社会各界共同推动高校及乡村美育教育，共同探讨高校参与基础教育的美育教学改革工作思路，共同支持乡村美术老师的能力建设及队伍建设。

启动仪式后进行了为期3天的培训，包括清远石潭粤西北农村美育现场交流会，同时邀请到骨架彩塑创始人、东莞济川中学赵树青，中山大学附属中学美术教师、广州市首届十佳美术教师、广州美术学院美术教育学院外聘教师田强，资深设计师，舟木文化制作艺术总监傅诗然等老师，分别带来《“彩““塑“合一，独树一帜骨架彩塑》、《书法欣赏与教学》、《主题艺术课程开发与应用》等课程。

本次活动由清远市教育局指导，广东省岭南教育慈善基金会、广东省许钦松艺术基金会主办，广东岭南职业技术学院公益慈善学院、羊城晚报艺术研究院承办。清远市教育局副局长高常立，中国美术家协会顾问、广东省许钦松艺术基金会理事长许钦松，广东岭南职业技术学院公益慈善学院执行院长、广东省岭南教育慈善基金会秘书长王胜强，教育部第六届艺术教育委员会委员、中国美术家协会少儿艺术委员会委员周凤甫等出席活动。