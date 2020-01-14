1月13日，黄埔区举行教育集团集中授牌活动，为第二批成立的5大教育集团成员单位授牌，以及首批成立的3个教育集团新增成员单位授牌。

广州黄埔区再添5个教育集团！1月13日，黄埔区举行教育集团集中授牌活动，为第二批成立的5大教育集团成员单位授牌，以及首批成立的3个教育集团新增成员单位授牌。

至此，该区共有10个教育集团，涵盖全区41所学校和2家企业，集团化办学版图进一步扩充，跨区域、跨学段、跨类别的特点更加突出，产教融合互惠关系更加紧密。黄埔区依托优质学校走集团化办学的探索实践不断向前迈进，教育集团化改革向纵深发展。

推进学段有机衔接改革创新

黄埔区第二批挂牌成立的5个教育集团分别是黄埔职业教育集团、广州科学城教育集团、广州开发区中学教育集团、黄埔长洲教育集团、广州知识城教育集团。

黄埔职业教育集团由广州市黄埔职业技术学校牵头，联合广东岭南职业技术学院、高新兴科技集团等相关职业学校、企业等，以协作型方式共同组建。集团将以深化产教融合、校企合作为重点，探索适合粤港澳大湾区、尤其是黄埔区产业特点的新型、多元化人才培养机制，促进教育链、人才链与产业链有机衔接，让技术技能人才培养深度服务于区域经济、产业发展。

广州科学城教育集团核心单位成员为广州科学城中学，将通过集团共建实现资源共享，与广州市第一一七中学、东区中学等成员学校特色培育相结合，促进各成员学校协同发展和个性发展。

广州开发区中学教育集团将发挥广州开发区中学的辐射带动作用，推动集团学校间教育资源的整合、互补，搭建教学交流平台，加强初小衔接教育的研究和实践，推动各成员校教师教育教学水平和教育质量的整体提升。

黄埔长洲教育集团将把黄埔军校纪念中学这所核心学校的悠久历史文化辐射到长洲岛小学、黄船小学、深井小学等成员学校，整合办学资源，促进集团品牌效应最大化。

广州知识城教育集团以即将成立的广州知识城中学为核心学校，以课程改革为核心实施素质教育，辐射带动九佛中学、九龙第一小学等成员单位，整体提升教育集团的品位。

据悉，此次挂牌的教育集团将通过集团化运作，尝试推进教师评聘交流、绩效评价激励、课程开发设置、学段有机衔接、招生考试评价等方面的改革创新，在可控范围内大胆改革，打破种种体制机制障碍，赋予学校更大的办学自主权，实现更广泛、更有效的教育供给，真正办好人民满意的教育。

此外，广州市第八十六中学教育集团、广州玉岩教育集团、广州开发区外国语学校教育集团核心成员单位也在当天授牌活动上为新加入的成员单位授牌。

集团化办学已涵盖41所学校

黄埔区教育局相关负责人介绍，近年来，黄埔区经济社会快速发展，人口数量激增，人口结构年轻化，“有书读”和“读好书”成为民生需求的敏感关切点。以优质基础教育资源为核心进行集团化办学，是实现集团乃至整个区域教育优质化、均衡化的有效途径。

2018年12月，黄埔区首批5个基础教育集团挂牌成立。探索实施集团化办学一年多以来，黄埔区通过办学理念、课程资源、教师资源和场地设施资源的共建共享，不断扩大集团化办学覆盖面，现已涵盖41所学校，覆盖全区88%的街（镇），让更多学生享受到更加优质均衡的教育资源。

2019年10月，黄埔区推出《广州市黄埔区进一步促进教育事业发展的若干办法》（简称“教育10条”），在机制创新、经费投入、均衡发展、融合发展上解难题、出实招，在加大投入和机制创新上下“大手笔”，年均增加教育投入超过1.5亿元，力求有效推动区域义务教育的优质均衡发展。

其中，“教育10条”明确指出，要进一步鼓励集团化办学。该区机构编制部门在常规配编标准之外，可增加公办基础教育集团发展的专项编制或员额，由集团核心学校掌握，用于集团理事会内设机构及核心成员学校输出管理团队和骨干教师。

同时，“教育10条”明确，加强公办基础教育集团内教师的横向交流，集团核心成员单位每年交流到其他成员单位的教师比例不低于10%。设立集团化发展专项经费，每年原则上按照区属中学集团不高于200万元、区属小学集团不高于150万元、区属幼教集团不高于120万元的标准，纳入公办基础教育集团核心成员单位的部门预算中安排，用于信息化建设、骨干教师流动、优质课程开发、教科研训联动、场地资源共享、名校长名教师培养等。

据悉，黄埔区正以高质量教育助力全区高质量发展，全力打造与经济发展水平相匹配的广州东部教育高地。

2019年，黄埔区新开办铁英小学、玉山学校等7所公办中小学，完成凤凰湖小学等4所学校改扩建工程，新开办幼儿园14所（含9所国企开办的大公办幼儿园），新增公办学位12840个。

该区先后引进北京师范大学教育集团、广州二中教育集团、广大附中教育集团、广州六中教育集团、广州铁英教育集团、广州市教育科学研究院等单位来区合作办学，形成名校优质教育集群；打造“产学研城”四位一体的中新广州知识城特色教育小镇，建设“黄埔军校系列”学校，推动教育事业高质量发展。

未来，黄埔区将稳步扩大集团化办学覆盖面，继续以集团化办学为抓手发挥优质区属名校带动作用，把教育集团化发展与打造“四区四中心”发展规划结合起来，打响“孩子读书，到黄埔去”品牌，让教育成为黄埔全方位发展的核心竞争力。

【来源】南方号“广州教育头条”

【记者】马立敏

【通讯员】范敏玲 何银波 梅花