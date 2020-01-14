范围广、内容全，首部《中国高等教育蓝皮书》发布

1月13日，由广东外语外贸大学高等教育研究中心及社会科学文献出版社共同举办的“2019年《中国高等教育蓝皮书》发布暨高等教育形势分析研讨会”在广东外语外贸大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）1月13日，由广东外语外贸大学高等教育研究中心及社会科学文献出版社共同举办的“2019年《中国高等教育蓝皮书》发布暨高等教育形势分析研讨会”在广外举行。来自厦门大学、华南师范大学、广州大学等高校及广外的专家学者参加了本次会议。

发布会现场

何传添副校长在致辞中对广外学科建设及高等教育领域取得的成绩作了介绍。社会科学文献出版社皮书分社社长邓泳红表示此次蓝皮书的发布，是中国首部成功发布的中国高等教育领域的蓝皮书，极大推动了我国学界对中国高等教育的研究，为国内各级政府、智库、高校、社会各界提供了相应的参考和借鉴。

发布会上，蓝皮书主编陈万灵教授就新书的内容作了简要介绍。蓝皮书由1篇总报告、4篇分报告、4篇区域报告和5篇专题报告构成，对中国高等教育、应用型本科、外语院校本科、新建本科、中国高等职业教育，以及京津冀、粤港澳大湾区、广东省等区域高等教育等状况进行了深入分析。全书内容涵盖中国高等教育各相关领域，并指出未来中国高等教育政策的发展需要关注的问题。

学术研讨会上，本次蓝皮书联合主编郑春生副研究员，作者袁长青研究员、董小麟教授分别就“2019年中国高等教育发展报告”、“2019年中国外语院校本科教学质量报告”和“以结构优化推进新时代广东高等教育的发展”作了主题发言。厦门大学教育研究院副院长王洪才教授就“中国高等教育即将进入崭新时期”作学术报告。

记者从《中国高等教育发展报告（2019）》了解到，根据2019年7月24日教育部发布的2018年全国教育事业发展统计公报数据，截至2018年，全国各类高等教育在学总规模达到3833万人（其中，普通高等学校本专科在校生2831万人），高等教育毛人学率达到48.1%。全国共有普通高等学校2663所（含独立学院265所）。

2018年，围绕高等教育内涵式发展，中国高等教育取得多方面的进展，高等教育规模继续保持稳定发展态势，高等教育内涵式发展有序推进，“双一流”建设速度加快，高等教育教学秩序全面整顿，高等学校师资队伍建设迈上新台阶。

围绕蓝皮书和研讨会内容，来自华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中教授指出，我们处于最好的时代，也是处于中国高等教育大发展的时代，政策研究如何反映波澜壮阔的中国高等教育状况，值得进一步追踪研究。广州大学教育学院（师范学院）院长刘晖教授也对蓝皮书给予了充分肯定。他提到，高等教育蓝皮书在广东外语外贸大学首发，已经奠定基础，是一个非常好的开始，期待更全面、更高水平的2020年中国高等教育发展年度报告。我校董金伟教授、彭未名教授也分别作了点评。他们谈到，广东外语外贸大学拥有数十位教育学博士，高等教育研究力量雄厚，今年由陈万灵教授领衔的高等教育研究中心搭建平台，整合校内外资源，短时间内完成蓝皮书创作并顺利发布，具有里程碑的意义。其他与会代表也就研讨内容展开深入交流。