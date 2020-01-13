2020年全国教育工作会议召开

1月10日至11日，2020年全国教育工作会议在京召开，教育部党组书记、部长陈宝生作工作报告。2019年教育改革发展成绩如何？2020年教育工作有哪些新部署？

1月10日至11日，2020年全国教育工作会议在京召开，教育部党组书记、部长陈宝生作工作报告。2019年教育改革发展成绩如何？2020年教育工作有哪些新部署？

会议强调，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，更加注重防范和化解风险，提高教育治理水平，加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，为决胜全面建成小康社会贡献力量。

各项工作在开拓奋进中取得新进展，人民群众获得感进一步增强

会议指出，刚刚过去的2019年，在党中央、国务院坚强领导下，教育系统坚定不移贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，克服了各种困难挑战，各项工作在开拓奋进中取得新进展，人民群众获得感进一步增强。

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育系统奋进担当报国的思想根基更加牢固；喜迎新中国七十华诞，干部师生在历史回顾和今昔对比中激发了爱党爱国爱社会主义的强烈情感；全力打好教育脱贫攻坚战，用实际行动践行以人民为中心的发展思想；坚持“落实落实再落实”，教育系统能力作风和成效进一步提升；妥善应对风险挑战，持续保持和谐稳定局面。

教育系统必须牢牢树立起“收官”的强烈意识，在此基础上开好局、开新局

会议强调，2020年是一个具有标志性、转折性意义的年份，十分关键特殊。教育系统必须牢牢树立起“收官”的强烈意识，在此基础上开好局、开新局。

一是坚持和完善党对教育工作全面领导的制度体系。要推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想达到新高度，全面加强教育系统党的建设，牢牢坚持马克思主义指导地位，加快提升学校思想政治工作质量水平，坚定不移推进教育系统全面从严治党。

二是提升落实立德树人根本任务的针对性实效性，对准“五育并举”体系中的短板弱项，保持定力、持续用力、精准发力。要绘好爱国主义同心圆，推动教体融合，划出美育硬杠杠，构建劳动教育责任链条，打通家校连心桥。

三是聚焦义务教育有保障这一核心目标，聚焦“三区三州”等深度贫困地区这一主战场，聚焦残疾儿童少年、困难学生等困难群体，坚决打赢教育脱贫攻坚战。

四是构建服务全民终身学习的教育体系。基础教育要在扩容和深化上下功夫，职业教育要在以质图强上下功夫，高等教育要在高质量内涵式发展上下功夫，继续教育要在供给能力和服务水平上下功夫。全面加强语言文字工作。

五是推动教育改革开放实现新突破。要实质性推进评价体系改革，规范发展民办教育，促进教育信息化与因材施教深度融合，积极稳妥深化对外开放。

六是全面加强教师队伍建设。要严师德、促发展、优管理、立尊严，提高教师社会地位，大力营造尊师重教的社会氛围。

七是坚定不移落实教育优先发展战略地位，千方百计筹好经费，调整优化支出结构，严格规范经费管理。

会议要求，要进一步提高统筹谋划、落实执行、依法治理、组织动员能力，推动教育治理能力和治理水平有大的提升进步，确保中央决策部署落到实处，实现“圆满收官”。

教育部党组成员及各地教育部门主要负责人、教育部机关处级以上干部和直属单位负责人，各地教育部门、直属高校、合建高校领导班子成员，分别在主会场和分会场参加会议。