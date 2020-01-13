全国校外线上培训机构已基本完成备案排查

截至2019年12月31日，全国共有718家校外线上培训机构在全国校外线上培训管理服务平台上提交了备案材料，目前已基本排查完毕，存在问题机构将于今年6月底前完成整改。

记者日前从教育部了解到，截至2019年12月31日，全国共有718家校外线上培训机构在全国校外线上培训管理服务平台上提交了备案材料，目前已基本排查完毕，存在问题机构将于今年6月底前完成整改。

2019年7月，教育部等六部门印发《关于规范校外线上培训的实施意见》，要求进一步规范面向中小学生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动，促进其健康有序发展，切实减轻中小学生过重课外负担。根据《实施意见》要求，各省级教育行政部门会同网信、电信、公安、广电、“扫黄打非”等部门制订了排查方案，组织对在本省（区、市）申请备案的校外线上培训开展排查，重点审查机构信息、培训内容和培训人员等方面的备案材料，目前已对718家校外线上培训机构、115622名培训人员、3463门课程完成了备案排查，并对存在问题的培训机构提出了整改要求。

根据《实施意见》要求，经排查发现问题的校外线上培训机构应当按整改意见进行整改，于今年6月底前完成整改工作。省级教育行政部门将陆续公布校外线上培训机构黑白名单，并将联合相关部门，对逾期未完成整改或整改不到位的校外线上培训机构进行查处，视情节暂停或停止培训平台运营、下架培训应用、关闭微信公众号（小程序）、依法进行经济处罚。

今后，全国校外线上培训管理服务平台将动态更新线上培训机构的黑白名单，公众可随时查询了解校外线上培训机构具体信息。