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2019年度中国十大学术热点发布

2020-01-13 08:51 来源：人民网 郝孟佳
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　　人民网北京1月10日电 （记者 郝孟佳）2019年度中国十大学术热点发布会暨哲学社会科学研究展望论坛9日在中国人民大学举行。中国人民大学副校长刘元春表示，年度中国十大学术热点评选活动已经成功举办了十七届，如果将历年的成果联系起来，能够较清晰地描绘出我国学术发展的轨迹与脉络，这种学术总结与评价活动对把握学术研究趋势，启迪学术方向发展，推动学术思想创新发挥了重要作用。

　　上海市委宣传部副部长、上海市新闻出版局局长徐炯认为，以学术热点评选的方式在学术与社会之间架起桥梁，让学术更加深入地把握当今中国的社会现实，让社会更加关注和支持中国学术的历史性进步，无疑具有特殊重要的意义。

　　会议正式发布了2019年度中国十大学术热点，分别是：1.习近平外交思想研究；2.新中国成立70周年：成就梳理、经验总结与理论阐释；3.国家制度和国家治理问题研究；4.五四运动百年回顾；5.船山学新诠释；6.中国社会学重建40年的回顾与展望；7.中华民族共同体意识研究；8.中国脱贫攻坚理论与实践；9.空间布局优化与区域协调发展研究；10.信息社会的学习方式变革。

　　除上述入选的十大学术热点之外，还评选出年度十个提名热点，分别是：1.哲学视阈中的美好生活；2.新时代的劳动教育；3构建中国特色社会主义政治经济学理论体系的深化研究；4.民法典编纂中的体系与制度构建；5.语言变革与中国新文学；6.全国统筹的社会保障体系研究；7.智能创新推动法学发展；8.世界经济格局变化与大国关系调整；9.移动传播与媒介融合新发展；10.数据驱动下的图书馆学情报学。

　　2019年度中国十大学术热点聚焦了2019年我国哲学社会科学学术研究的焦点、亮点和创新点，是对2019年我国哲学社会科学学术研究成果的总结、归纳、凝练，也是对新时代中国特色社会主义伟大实践的记录、回应、助力。

　　据悉，本次发布会由中国人民大学书报资料中心、光明日报社理论部和《学术月刊》杂志社共同主办该评选活动将大数据分析和专家评议相结合，参考年度报刊发文数据和重要学术会议的召开频次，经过读者调查、学者推荐、专家审议、投票评选等流程，评选结果客观准确，动态呈现出我国学术研究、理论发展的轨迹、特色和趋势，对于不断推进知识创新、理论创新、方法创新，推动中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设具有重要的现实意义。

编辑： 罗予岐

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