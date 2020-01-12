华农校长领衔的这项成果，获国家科技进步奖二等奖

畜禽细菌感染性疾病是制约我国养殖业健康发展的一大瓶颈，而抗菌药在防治畜禽细菌感染性疾病中起到不可替代的重要作用。

畜禽细菌感染性疾病是制约我国养殖业健康发展的一大瓶颈，而抗菌药在防治畜禽细菌感染性疾病中起到不可替代的重要作用。

然而，我国在动物专用抗菌药研发领域的创制能力不足，新品种匮乏，已有广泛应用的传统抗菌药大都已产生不同程度的耐药性，远不能满足我国畜禽养殖业发展的需求。

兽医临床面临无药可用、人兽共用药物、耐药性日益严重的困境，给养殖业的健康发展、人类健康和公共卫生都带来严重威胁。

华农作为第一完成单位，由校长、教授刘雅红带领的科研团队完成的成果“动物专用新型抗菌原料药及制剂创制与应用”荣获国家科学技术进步奖二等奖。

刘雅红、曾振灵带领的科研团队，历经15年的孜孜不倦研究，通过破解生物蛋白类药物基因工程菌种培育、外分泌表达和纯化等难题，攻克了溶葡萄球菌酶的产业化难题。

溶葡萄球菌酶（Lysostaphin）主要用于治疗革兰氏阳性菌。该药剂主要用于防治畜禽消化道和呼吸道疾病以及奶牛乳房炎和子宫内膜炎。

项目创制的4种动物专用抗菌原料药及其8个新制剂，达到国际领先水平，实现了我国自主研发产品代替进口产品，并出口国际的目标。

与国外工艺相比，该项目缩短了合成工艺，大幅降低了生产成本，解决了对环境不友好等问题。其中硫酸头孢喹肟、盐酸头孢噻呋两种药物在国内首个获得欧盟和美国FDA的认证，打破了我国长期以来抗菌原料药物只进口不出口的局面。

该成果还创新了动物专用抗菌药沃尼妙林、头孢喹肟和头孢噻呋原料药的合成技术和制剂工艺。

目前，项目研发的溶葡萄球菌酶、沃尼妙林、头孢喹肟和头孢噻呋四种抗菌药已经在国内畜禽养殖场进行了广泛的推广应用，累计治疗1.4亿头猪、8.3亿羽鸡和590万余头奶牛。

项目的未来应用和市场前景广阔，且推广应用规模逐年增大，会带动一大批兽药生产企业、畜禽养殖业的健康发展。

根据中国农业科学院农业经济与发展研究所的测算，项目研发的四种抗菌药与目前国内兽医临床常用的青霉素、泰妙菌素等药物相比，新增比较经济效益85.18亿元，未来6年还能产生197.61亿元的经济效益，项目每投入的1元研制费用为社会增加了15.91元的年平均纯收益。

来源：南方号“广东教育头条”