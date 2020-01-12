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广工大陈新团队获国家技术发明二等奖

2020-01-12 08:12 来源：南方网 姚瑶
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　　现代电子器件向高密度、微细化极速发展，如何实现制造速度与精度的同步提升，一直是高端电子装备发展的重大技术瓶颈。

　　“我们攻关20年，突破了系列关键技术，就像给了高端电子制造装备‘一双慧眼’，让它们的速度更快，精度更准。”广东工业大学教授陈新带领团队完成“高端电子制造装备高速高精点位操作的关键技术与典型应用”项目，以第一完成单位获得国家技术发明二等奖。

　　电子制造业装备种类繁多、换代迅速、竞争激烈，高端电子装备对高速、高精点位操作的要求也不断提升，测不准、停不稳严重影响制造业发展进程。

　　“我们相关研究从上世纪90年代就已开始，那时广东虽是全球电子制造中心，但制造装备与关键零部件严重依赖进口、价格昂贵，技术受制于人、产业链基础薄弱。”陈新说，“装备不能崛起，产业就没有强筋骨。我们团队上百名成员‘传帮带’参与项目，潜心钻研，逐渐建立起高速精密电子装备数字化设计与制造的理论与技术体系。”

　　团队成员、广东工业大学教授杨志军说，该项目是由一系列技术构成的技术群，不仅有“从0到1”涉及未知领域探索，更要在现有研究基础上寻求新路子。“很多技术并非从零开始，但有不少专利挡住了研究路径，这就推动我们要走不同的路，达到更好的效果。”

　　经过20年的不懈努力，该团队联合深圳大族激光、大族电机等企业研制的系列核心基础部件与典型高端装备，速度精度等关键技术指标到达甚至超越国际一流品牌，获得国内外行业龙头企业批量采购，服务企业千余家。

　　“粗略统计，20年来参与过该项目的师生和企业技术人员超过上千人，我们不仅贴合产业发明技术，也为产业输出了一大批优秀人才。”团队成员、广东工业大学博士房飞宇进入团队10余年来，见证团队吸引了大批本硕博学生参与其中，获得全国挑战杯特等奖等荣誉。

　　“获得国家技术发明二等奖是对我们工作的认可，更是沉甸甸的责任。”团队成员、广东工业大学教授王晗表示，通过该项目形成的理论与技术基础，将持续有力支持我国电子制造产业的自动化、智能化转型升级；有力支撑我国高速高精电子制造装备的自主可控、持续创新与实现跨越。

　　来源：南方号“广东教育头条”

编辑： 罗予岐

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