教育部部署做好2020年普通高校招生工作

教育部网站消息，日前，教育部印发了《关于做好2020年普通高校招生工作的通知》(以下简称《通知》)，对普通高校招生工作作出部署。

新华网北京1月9日电 据教育部网站消息，日前，教育部印发了《关于做好2020年普通高校招生工作的通知》(以下简称《通知》)，对普通高校招生工作作出部署。

《通知》要求，确保普通高校考试招生工作安全、有序实施。

《通知》重点强调了五方面工作任务。一是严密做好高考组织实施工作。要求各地各校加强组织领导，落实“一线规则”，强化从制卷、运送、保管、分发到施考全过程管理。加强标准化考点的维护和升级，严密做好考务组织和考场管理。集中开展净化涉考网络环境、打击销售作弊器材、净化考点周边环境、打击替考作弊等专项行动，综合治理考试环境。

二是促进高等教育入学机会公平。继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划，严格招生管理，优化考生服务。要求有关地方进一步完善高考报名政策，优化资格审核程序，确保符合条件的进城务工人员及其他非户籍就业人员随迁子女都能在当地参加高考。严厉打击“高考移民”，切实维护高考招生秩序。

三是深化高校考试招生改革。进一步总结完善上海、浙江高考综合改革试点经验，全力做好第二批试点省份新高考落地的各项工作，扎实做好第三批改革省份组织实施工作。继续深化考试内容改革，坚持立德树人鲜明导向，加强关键能力考查。深入推进高职院校分类招考，完善“文化素质+职业技能”的评价方式和选拔制度，进一步扩大分类招考规模。

四是严格规范招生录取管理。要求各地各校严格执行多级信息公开制度，认真落实招生信息十公开要求。强化招生信息安全防护，严防考生信息泄露。严格执行招生计划和招生政策规定，严格遵守高校招生“30个不得”“八项基本要求”等工作纪律，严厉查处违规行为。

五是优化招生宣传和考生服务。加强正面宣传引导，做好政策解读、志愿填报、信息查询和温馨提示等服务工作。坚持正确育人导向，加强考试招生诚信教育。进一步优化考试服务，强化治安、交通、卫生防疫等方面的综合保障，为残疾人平等参加高考提供合理便利。