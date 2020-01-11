广东2020年美术术科和广编术科统考合格线公布

今年广东省美术术科和广播电视编导术科统考考生分别为38769人、7284人，从整体情况看，今年美术术科和广播电视编导成绩与去年相比基本持平。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）目前，广东省2020年普通高考美术术科和广播电视编导术科统考成绩已于1月10日18：00起公布。记者从省教育考试院获悉，今年广东省美术术科和广播电视编导术科统考考生分别为38769人、7284人，从整体情况看，今年美术术科和广播电视编导成绩与去年相比基本持平。

2020年广东省普通高考美术术科统考合格线为：本科合格线185分；高职（专科）合格线150分。广播电视编导术科统考合格线为：本科合格线185分；高职（专科）合格线180分。

1月10日18:00起，考生可以通过以下两种方式查询成绩：第一，生关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy），在页面底部选择“小程序”栏，点击进入“广东省教育考试院”小程序，通过考生号和密码登录即可查询考试成绩。第二，考生登录广东教育考试服务网（http：//www.eesc.com.cn），通过综合查询栏目页面，按相关提示即可查询考试成绩。

同时，为更好服务考生，1月12日18:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印美术术科和广播电视编导术科统考合格证和统考成绩证书。具体操作为：在“广东省教育考试院”小程序中点击进入“证书打印”，选择考生对应的证书类别，根据考生报名时的考生号和密码登录后，即可下载成绩证书并自行打印。

省教育考试院提醒考生，考生如对成绩有疑问，可于1月13日18:00前向市、县（区）招生办提出查分申请，逾期不予受理。