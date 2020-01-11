国家科学技术奖公布！广东高校谁是最大赢家？

1月10日上午，2019年度国家科学技术奖在京揭晓，共评选出296个项目和12名科学奖，其中国家自然科学奖46项、国家技术发明奖65项、国家科学技术进步奖185项。这其中，广东高校表现如何？

1月10日上午，2019年度国家科学技术奖在京揭晓，共评选出296个项目和12名科学奖，其中国家自然科学奖46项、国家技术发明奖65项、国家科学技术进步奖185项。这其中，广东高校表现如何？

南方教育智库第一时间梳理发现，广东共有10所高校18项成果获2019年度国家科学技术奖。其中，广东高校以第一完成单位获奖8项，再创新高。

华农获奖5项成最大赢家

统计发现，广东10所高校18项成果获奖。从数量上看，华南农业大学成广东高校的最大赢家，获5项国家技术进步奖。

其次华南理工大学、南方医科大学、广东工业大学、中山大学各获2项奖。广州中医药大学、北京大学深圳研究生院、清华大学深圳研究生院、深圳大学和广州医科大学各获得1项奖。

值得注意的是，华南农业大学不仅在总数上位居全省第一，第一完成单位也获得2项科学技术进步奖二等奖的好成绩。

华南农业大学教授刘雅红带领科研团队完成的成果“动物专用新型抗菌原料药及制剂创制与应用”以第一完成单位荣获国家科学技术进步奖二等奖。该项目经过破解生物蛋白类药物基因工程菌种培育、外分泌表达和纯化等难题，攻克了溶葡萄球菌酶的产业化难题。项目研发的四种抗菌药与目前国内兽医临床常用的青霉素、泰妙菌素等药物相比，新增比较经济效益85.18亿元，未来6年还能产生197.61亿元的经济效益，项目每投入的1元研制费用为社会增加了15.91元的年平均纯收益。

华南农业大学教授刘雅红

华南农业大学教授樊小林及其团队成果“植物源油脂包膜肥控释关键技术创建与应用”创建了养分控释关键技术和控释肥料，技术转化率居全国同类第一，提高广东省乃至全国肥料和施肥技术水平，明显增加了肥料利用率，实现了轻简施肥和环境友好。

华南农业大学教授樊小林