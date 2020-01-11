付费自习室为何“走红”？

2019年，主打“沉浸式学习氛围”的付费自习室悄然走红，在北京、上海、广州、西安、天津、银川等国内数十个城市相继出现，目前用户已达数十万。

一米宽的书桌，一盏灯，一摞书……在北京飞跃岛自习室，打算考研的李博轩正埋头奋力“刷题”——“在这里学习容易进入状态。”他说。

这家坐落在北京太阳宫每小时收费10元的自习室，铺着柔软的静音地毯，被隔断分割成几十个平均约一平方米的格子间坐满了人。通过手机扫描桌面上的二维码付费，台灯自动亮起，一个安静、聚光的私密学习空间由此生成。

2019年，主打“沉浸式学习氛围”的付费自习室悄然走红，在北京、上海、广州、西安、天津、银川等国内数十个城市相继出现，目前用户已达数十万。

每小时2元到20元不等，花钱买座学习悄然兴起

自2019年10月起，飞跃岛先后在北京开了两家自习室。“周末上座率平均在80%以上，平时也有50%左右，临近考试‘一座难求’。”飞跃岛自习室联合创始人荣富国说。

目前，市场上的自习室主要分两种模式：“小黑屋”——无窗无光，通过营造漆黑环境聚焦注意力；“小白屋”——有阳光的房间，可在学习间隙欣赏外面的风景。

记者走访发现，大多数自习室设有公共休闲区和深度学习区。在人均面积约一平方米的独立隔间里，往往配备台灯、插座、储物柜等硬件，并提供免费的纸、笔等文具和小零食。为营造安静的环境，一些个人小习惯如抖腿、转笔等，会被工作人员提醒并禁止。

自习室的费用每小时2元到20元不等，消费者可通过购买日卡、周卡、月卡等方式获得优惠。

上海白领禹雪丰最近刚刚辞掉一份工作，几乎每个白天都来自习室里充电学习，“很安静私密，经常学一天边上的人长什么样都不知道，效率很高。”禹雪丰说，花一些钱买私人空间他觉得挺值。

在宁夏银川市修远自习室，墙上醒目地提示“研究生入学考试”“初级会计职称考试”等考试时间的倒计时，加上励志标语所共同营造的奋斗氛围，一如面临大考的教室。

上海众学空间沉浸式自习室创始人刘康灿说：“我们的会员已超8000人，年龄主要在22-30岁之间，多为刚刚毕业的大学生和城市白领，80%是为了考研、考证。”

2019年，付费自习室市场发展非常迅速，北京、上海等城市的门店数量均已超百家。上海石光24小时自助自习室创始人王毅说，营业半年以来市场需求超过预期，“我们正在扩店增加座位”。

社会快速发展催生旺盛学习热情，年轻人对空间服务需求提高

有免费的校园教室、公共图书馆包括咖啡馆可供学习，为什么会有这么多人愿意为自习室付费呢？中央财经大学副教授陈端认为，付费自习室走红的背后，是年轻人面临社会快速发展，充电学习的压力与动力增强，对学习空间质量的需求也随之升级了。

教育部数据显示，2020年研究生考试报考人数达341万人，较上年增长17.59%；全国高校应届毕业生2017届是795万，到2020届已逼近900万关口。

“就业竞争加剧，各用人单位的要求‘水涨船高’，考研、留学以及累积各类证件成为竞争的重要砝码。”网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾说。

陈端认为，如今传统行业纷纷转型，互联网企业也频频遭遇新的冲击，未来人工智能对于低端、重复性劳动的替代效应显而易见。“经济结构调整，社会全方位数字化变革，令年轻人产生强烈危机感，激发他们自我提升的热情。”陈端说。

与此同时，公共学习空间资源的不足开始显现。

国家统计局发布的《中国统计年鉴2018》显示，截至2017年，全国公共图书馆数量为3166个，每万人拥有图书馆建筑面积仅109平方米。

在宁夏，虽然公共图书馆的建设几乎覆盖了全自治区所有的市县区，但场馆坐席数有限，很多年轻人表示周末难以找到座位。上海浦东图书馆目前有约3000个阅览座位，工作日的上座率超过8成，周末和节假日完全供不应求，“有时台阶上都坐满了到馆的读者，他们大多是20到40岁的年轻读者。”上海浦东图书馆副馆长施丽介绍。

“虽然有许多社区图书馆作为补充，但在环境和开放时间方面难以完全满足需要。”陈礼腾说，大量职场人士的学习时间是在下班后，但社区图书馆通常下午五六点便已闭馆。

此外，相比于家庭或图书馆，付费自习室所提供的专业服务也颇具吸引力。

“公共图书馆的资源有限，抢座难；在家里，手机、零食、宠物等干扰因素也比较多。”在某财经资讯公司上班、打算考金融行业证书的冯嘉说，“我的复习备考时间不长，需要高效利用有限的时间，自习室能让我很容易进入专注状态。”

上海图书馆读者服务中心主任徐强认为，公共图书馆和付费自习室是互相补充的，满足了不同层次的用户需求。“在图书馆，环境的约束较少，更多地强调阅读的自由性。自习室则更强调大家共同遵守学习空间的规则。”

未来自习室将何去何从？

陈礼腾认为，目前共享自习室收费不高，但房屋本身的租赁费用不低，如果使用率不高将盈利困难。他建议，未来发展应在差异化、多样化服务方面深耕，探索多种盈利模式。

“这不是一门赚快钱的生意。”荣富国说，如今市场上付费自习室渐渐增多，同质化较为严重，服务质量和运营成本是需要考量的重点。

有投资人表示，付费自习室目前类似“二房东”生意，收入多元化仍做得不足，对资本吸引力不够强。

记者调查了解到，现阶段自习室的主要营收来源是会员制收费，不少创业者正在探索多元的经营方式：与教育培训机构合作，推出付费课程、讲座分享等经营内容；与“便利店”嫁接，提供售卖服务；主打“24小时无人模式”，拉长营业时间，降低人力成本……

快速发展的自习室也带来新的管理问题。自习室大多分布于写字楼、公寓或者居民住宅区。记者走访多家自习室看到，有的自习室室内改造程度较高且通道十分狭窄，存在一定的消防隐患。此外，大多数自习室都推出充值优惠、预付降费等服务，但近年来一些行业卖出预付卡后“跑路”的现象频现令人担忧。

陈端认为，行业持续健康发展必须守住消防、水电安全等风险底线，同时应警惕在一些共享经济模式中出现的以会员制或共享投资噱头进行非法集资等现象，加强对预付卡资金池的监管力度。